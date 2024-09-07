ua en ru
Сб, 07 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Польше назвали условие, при котором могли бы сбивать российские ракеты над Украиной

Варшава, Суббота 07 сентября 2024 11:10
UA EN RU
В Польше назвали условие, при котором могли бы сбивать российские ракеты над Украиной Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (facebook_com_JankaOchojska)
Автор: Наталья Юрченко

Польша могла бы сбивать российские ракеты над Украиной при одном условии. Речь идет об угрозе для АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в интервью BBC.

Главу МИД спросили, где для Польши проходят "красные линии" по отношению к России и Украине, а также имеет ли Варшава право сбивать российские ракеты в украинском воздушном пространстве.

Он отметил, что Польша могла бы помочь Украине защитить атомные электростанции.

"Чернобыльская ядерная авария была в Украине. Представьте себе, что один из российских дронов или ракет собьется с курса и полетит не в Польшу или Румынию, как уже бывало, а ударит по одной из украинских атомных электростанций. Я считаю, что мы должны помочь Украине защитить ее АЭС от таких заблудившихся российских ракет", - сказал Сикорский.

Министр подчеркнул, что это его мнение и что юридически Польша имела бы право на самооборону, но "никаких решений об этом не принимали".

Сбивание Польшей российских ракет над Украиной

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Польша обсуждают механизм, чтобы польская противовоздушная оборона могла сбивать российские ракеты и над Украиной.

Глава Минобороны Польши отмечал, что Варшаве следует консультировать с партнерами по НАТО перед принятием соответствующего решения. Пока никаких шагов по этому вопросу не было принято.

Может ли Польша сбивать российские цели над Украиной - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Польша Война в Украине Война России против Украины Ракеты
NEWS
Россия выпустила по Украине почти 70 "Шахедов": сколько дронов уничтожили
Россия выпустила по Украине почти 70 "Шахедов": сколько дронов уничтожили
DAILY
"Нам украинские земли не нужны". Что говорят российские пленные о войне и Путине
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Нам украинские земли не нужны". Что говорят российские пленные о войне и Путине