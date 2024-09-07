В Польше назвали условие, при котором могли бы сбивать российские ракеты над Украиной
Польша могла бы сбивать российские ракеты над Украиной при одном условии. Речь идет об угрозе для АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в интервью BBC.
Главу МИД спросили, где для Польши проходят "красные линии" по отношению к России и Украине, а также имеет ли Варшава право сбивать российские ракеты в украинском воздушном пространстве.
Он отметил, что Польша могла бы помочь Украине защитить атомные электростанции.
"Чернобыльская ядерная авария была в Украине. Представьте себе, что один из российских дронов или ракет собьется с курса и полетит не в Польшу или Румынию, как уже бывало, а ударит по одной из украинских атомных электростанций. Я считаю, что мы должны помочь Украине защитить ее АЭС от таких заблудившихся российских ракет", - сказал Сикорский.
Министр подчеркнул, что это его мнение и что юридически Польша имела бы право на самооборону, но "никаких решений об этом не принимали".
Сбивание Польшей российских ракет над Украиной
Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Польша обсуждают механизм, чтобы польская противовоздушная оборона могла сбивать российские ракеты и над Украиной.
Глава Минобороны Польши отмечал, что Варшаве следует консультировать с партнерами по НАТО перед принятием соответствующего решения. Пока никаких шагов по этому вопросу не было принято.
Может ли Польша сбивать российские цели над Украиной - в материале РБК-Украина.
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