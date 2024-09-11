Почему НАТО не сбивает дроны РФ и как Путин может это использовать: мнение эксперта

На днях российские боевые беспилотники упали на территории Румынии и Латвии. В обоих случаях их системы противовоздушной обороны сопровождали цели, но сбивать не решились.

О том, почему страны НАТО до сих пор не сбивают российские дроны на своей территории и к чему это может еще подтолкнуть Владимира Путина, - в материале РБК-Украина .

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Что произошло в Румынии и Латвии

8 сентября Воздушные силы сообщили, что группа российских ударных беспилотников, которые атаковали Украину, нарушили воздушное пространство Румынии. Минобороны соседней страны подтвердило, что дрон заходил на ее территорию, и в небо поднимались истребители F-16.

Как пишет Euroactive, по крайней мере два "шахеда" нарушили воздушное пространство Румынии в ночь с субботы на воскресенье. Один из них летал более часа, после чего взял курс на Одессу. Второй разбился в уезде Тулча.

На следующий день обнаружили обломки в окрестностях села Периправа напротив Вилково Одесской области. Никаких повреждений зафиксировано не было, опасную находку направили на экспертизу.

Местная оппозиция раскритиковала власти Румынии за бездействие. "Весной глава армии попросил нас изменить законодательство, чтобы мы могли сбивать заходящие на нашу территорию беспилотники. Господин Чолаку, вы контролируете 60% парламента, собираетесь ли вы что-то с этим делать?", - обратилась к премьеру лидер партии USR Елена Ласкони.

Румынский МИД выразил "решительный протест" и призвал Россию прекратить атаки на Украину и положить конец эскалации на границе. Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ осудил инцидент, назвал его потенциально опасным, но подчеркнул, что доказательств "намеренных действий" Москвы нет.

Еще один российский дрон разбился на территории Латвии в районе села Гайгалава в 90 км от границы с Беларусью. По словам главнокомандующего армии Леонида Калниньша, это был беспилотник типа "шахед", начиненный взрывчаткой.

По данным телекомпании LSM, траектория полета отслеживалась до самого места падения. Специалисты деактивировали боевую часть, расследование инцидента продолжается. Военные говорят, что появление дрона не расценивается как открытая военная эскалация против Латвии, поскольку "его целью была не она". Тем не менее принято решение усилить противовоздушную оборону на восточной границе.

Провокациями с дронами Россия пытается дестабилизировать восточный фланг НАТО, убеждены в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины. А также запугать население угрозой прямого вооруженного конфликта и помешать оказанию военной помощи Украине. Отсутствие жесткого ответа со стороны НАТО должно усилить кремлевский нарратив о "слабом Западе".

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, россияне применяют "тактику салями", дискредитируя альянс, на первый взгляд, незначительными инцидентами. "Они медленно эскалируют конфликт, пытаясь избежать активации статьи 5 Устава блока о взаимной обороне. Цель - расшатать уверенность отдельных членов альянса, заставить задуматься о сепаратных договоренностях с РФ", - отметил он.

Почему эти страны не сбивают беспилотники

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев называет действия (или скорее бездействие) Латвии и Румынии абсолютно рациональными. С той точки зрения, что решения были приняты из соображений национальной безопасности. По мнению этих стран, российские беспилотники не представляли угрозу военным коммуникациям.

"Они стараются избежать отождествления своих действий с российско-украинской войной. Потому что такова ключевая стратегия стран, которые входят в НАТО: "мы ни при чем и никоим образом не хотим быть причастными к войне", - объясняет он.

При этом сама такая практика довольно сомнительна, потому что Польша, например, уже потеряла двух своих граждан, подчеркивает Селезнев.

Отметим, речь идет об инциденте в ноябре 2022 года, когда в результате падения ракеты в селе Пшеводув погибли два человека. Позже в ходе расследования Польша заявила, что упала ракета якобы украинской ПВО. Если это и правда, то означает, что российская крылатая маневрировала, и в любом случае трагедии не случилось бы, если бы не атака агрессора.

"Если бы они сработали на опережение и задействовали свои системы ПВО, чтобы уничтожать российские ракеты на территории Украины, обломки точно падали бы не на Польшу. А так выходит, что российские ракеты залетают, разворачиваются и атакуют наши объекты. С одной стороны - это военная хитрость России, а с другой - военная беспомощность наших друзей", - отметил собеседник.

По его мнению, провокация в Латвии и Румынии, которая остается без ответа, лишь побуждает Путина и дальше повышать градус напряжения.

"Думаю, следующим будет целенаправленная дроновая атака с минимальным количеством жертв. В такой способ Путин продемонстрирует, что ст. 5 договора НАТО не работает. А все разговоры о самом мощном оборонном блоке не имеют ничего общего с реальностью. Самый большой бюрократический блок - это гарантированно про НАТО", - рассказал Селезнев.

Что касается того, почему Латвия и Румыния до сих пор не решились сбивать дроны, не исключено, что они пытаются переложить ответственность за принятие решений на альянс.

"А он просто медлит, потому что не может креативно рефлексировать на вызовы, с которыми сталкивается. То есть поговорить, выразить беспокойство - это они умеют. На что-то большее неспособны", - добавил эксперт.

Российские дроны не сбивают, потому что на это нет политической воли, объясняет военный эксперт Михаил Жирохов.

"Военный в любой стране зависит от политического решения. Мы это видим сейчас и в Польше, и в Румынии, что "не нужно провоцировать Россию". Там, где политическая воля есть, сбивают. Мы можем посмотреть на Беларусь. При всем моем неуважении к Лукашенко, там была команда "сбивать все". У Польши и Румынии такой команды не было", - сказал он в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

Румыния готовится сбивать российские дроны? Что известно

На ситуацию с падением российских дронов в Румынии и Латвии отреагировали в США. По словам представителя Белого дома Джона Кирби, подобные инциденты подчеркивают опасность, которую война России против Украины принесла европейскому континенту. "Ландшафт безопасности изменился, поэтому мы делаем все, чтобы Украина была способна защитить себя", - отметил он.

Событие в Латвии является результатом бездействия, заявил литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис и призвал к сильному ответу.

"Инциденты, которые были немыслимы еще 3 года назад, теперь воспринимаются как рутина. Ничто не должно падать на Украину, на Латвию или где угодно на территории НАТО, но это новая реальность, к которой привело наше бездействие. Литва, конечно, поддержит сильный ответ союзников", - написал он в сети Х.

Сама Латвия пока ограничилась вызовом российского поверенного, которому выразили "категорический протест". И уведомлением союзников, руководства НАТО и Евросоюза, а также министров иностранных дел других стран.

Тем временем, похоже, в Румынии готовятся действовать решительнее. На сегодня запланировано заседание сенатского комитета по обороне, где хотят согласовать изменения в законодательство, которые позволят военным сбивать дроны над страной. До этого глава Сената Николае Чуке предложил заключить протокол с Украиной, чтобы по российским беспилотникам могли работать румынские системы ПВО.

Это косвенно подтверждает, что отношение соседей к российско-украинской войне адаптируется к текущим реалиям, говорит Селезнев.

"Обратите внимание, наиболее рьяные наши сторонники - это страны Балтии, Польша и ряд восточноевропейских стран. Потому что понимают, что они следующие, если Украина не сдержит российское нашествие. У нас есть два взбалмошных соседа Венгрия и Словакия, которые почему-то считают себя неприкасаемыми, но очевидно, что Путин грезит временами, когда Восточная Европа была под контролем Москвы. Нашим соседям не стоит пренебрегать угрозами, потому что недооценка часто приводит к катастрофическим последствиям", - отметил он.

При подготовке использовались сообщения оборонных ведомств Румынии и Латвии, заявления чиновников Украины, НАТО, США и других стран, комментарии военных экспертов Владислава Селезнева и Михаила Жирохова.