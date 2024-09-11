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В Литве призвали НАТО сбивать российские дроны на территории стран Балтии

Литва, Среда 11 сентября 2024 23:02
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В Литве призвали НАТО сбивать российские дроны на территории стран Балтии Фото: министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас (flickr.com)
Автор: Татьяна Степанова

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас призвал изменить алгоритм миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии. Такое заявление прозвучало после того, как российский дрон упал на территории Латвии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Воздушная полиция должна не только патрулировать, но и, если это необходимо, по возможности, если позволяет время, сократить цепочку принятия решений на уровне НАТО, чтобы они могли немедленно взлететь и уничтожить беспилотники", - сказал Кащюнас.

Он считает, что в случае обнаружения угрозы нарушения беспилотником воздушного пространства НАТО информация об этом должна быстро передаваться в штаб-квартиру Альянса.

"Штаб-квартира НАТО оценивает ситуацию, достаточно ли доказательств того, что это именно вражеский беспилотник, а не какой-то другой потерянный самолет, и тогда принимается быстрое решение о развертывании самолетов воздушной полиции. Это определенный алгоритм, и его нужно ускорить", - отметил глава Минобороны Литвы.

В то же время, он заявил, что реакция Вильнюса в случае нарушения воздушного пространства страны беспилотником агрессора должна быть коллективным решением НАТО.

Что предшествовало

Напомним, 8 сентября президент Латвии Эдгар Ринкевичс сообщил, что в восточной части его страны упал российский военный беспилотник. В Латвии начали расследование.

Позже стало известно, что российским беспилотником, который упал в Латвии, вероятнее всего был Shahed. Он был начинен взрывчаткой.

После этого инцидента Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России. Ему выразили категорический протест из-за российского беспилотника, который был обнаружен на востоке страны.

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