В Литве призвали НАТО сбивать российские дроны на территории стран Балтии

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас призвал изменить алгоритм миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии. Такое заявление прозвучало после того, как российский дрон упал на территории Латвии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

"Воздушная полиция должна не только патрулировать, но и, если это необходимо, по возможности, если позволяет время, сократить цепочку принятия решений на уровне НАТО, чтобы они могли немедленно взлететь и уничтожить беспилотники", - сказал Кащюнас.

Он считает, что в случае обнаружения угрозы нарушения беспилотником воздушного пространства НАТО информация об этом должна быстро передаваться в штаб-квартиру Альянса.

"Штаб-квартира НАТО оценивает ситуацию, достаточно ли доказательств того, что это именно вражеский беспилотник, а не какой-то другой потерянный самолет, и тогда принимается быстрое решение о развертывании самолетов воздушной полиции. Это определенный алгоритм, и его нужно ускорить", - отметил глава Минобороны Литвы.

В то же время, он заявил, что реакция Вильнюса в случае нарушения воздушного пространства страны беспилотником агрессора должна быть коллективным решением НАТО.