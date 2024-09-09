Упавший в Латвии дрон типа Shahed был начинен взрывчаткой, - минобороны страны

Иллюстративное фото: Упавший в Латвии Shahed был со взрывчаткой (Getty Images)

Российским беспилотником, 8 сентября упавшим в Латвии, вероятнее всего был Shahed. Он был начинен взрывчаткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rus TvNet.