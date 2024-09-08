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Дроны россиян нарушили воздушное пространство Румынии, - ПС ВСУ

Воскресенье 08 сентября 2024 03:05
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Дроны россиян нарушили воздушное пространство Румынии, - ПС ВСУ Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь с 7 на 8 сентября россияне нарушили воздушное пространство Румынии. На территорию страны залетели ударные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Группа ударных БПЛА нарушила воздушное пространство Румынии", - говорится в сообщении в 02:49.

Через десять минут военные обновили информацию о "Шахедах":

  • БпЛА в Одесской области курсом на Садовое;
  • БПЛА на юге Одесской области, курс - Вилково и Килия;
  • БПЛА на территории Румынии в районе Сабангии.

Обновлено 03:41

Военные сообщили, что дрон покинул территории Румынии.

"Пролетел через Вилково и продолжает движение в прибрежной акватории моря Одесской области", - отметили в ПС.

Где объявлена тревога

По состоянию на 03:00 воздушная тревога продолжается в Одесской и Сумской. Также сигнал тревоги продолжается в Луганской области и в Крыму.

Дроны россиян нарушили воздушное пространство Румынии, - ПС ВСУ

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