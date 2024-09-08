Дроны россиян нарушили воздушное пространство Румынии, - ПС ВСУ

В ночь с 7 на 8 сентября россияне нарушили воздушное пространство Румынии. На территорию страны залетели ударные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Группа ударных БПЛА нарушила воздушное пространство Румынии", - говорится в сообщении в 02:49.

Через десять минут военные обновили информацию о "Шахедах":

БпЛА в Одесской области курсом на Садовое;

БПЛА на юге Одесской области, курс - Вилково и Килия;

БПЛА на территории Румынии в районе Сабангии.

Обновлено 03:41

Военные сообщили, что дрон покинул территории Румынии.

"Пролетел через Вилково и продолжает движение в прибрежной акватории моря Одесской области", - отметили в ПС.

Где объявлена тревога

По состоянию на 03:00 воздушная тревога продолжается в Одесской и Сумской. Также сигнал тревоги продолжается в Луганской области и в Крыму.