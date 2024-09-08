Дроны россиян нарушили воздушное пространство Румынии, - ПС ВСУ
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
В ночь с 7 на 8 сентября россияне нарушили воздушное пространство Румынии. На территорию страны залетели ударные дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Группа ударных БПЛА нарушила воздушное пространство Румынии", - говорится в сообщении в 02:49.
Через десять минут военные обновили информацию о "Шахедах":
- БпЛА в Одесской области курсом на Садовое;
- БПЛА на юге Одесской области, курс - Вилково и Килия;
- БПЛА на территории Румынии в районе Сабангии.
Обновлено 03:41
Военные сообщили, что дрон покинул территории Румынии.
"Пролетел через Вилково и продолжает движение в прибрежной акватории моря Одесской области", - отметили в ПС.
Где объявлена тревога
По состоянию на 03:00 воздушная тревога продолжается в Одесской и Сумской. Также сигнал тревоги продолжается в Луганской области и в Крыму.
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