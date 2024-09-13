Зеленський дорікнув НАТО, що поки лише Білорусь відзначилася збиттям "Шахедів"

Поки лише Білорусь відзначилася збиттям російських "Шахедів", які залетіли на її територію. Тим часом західні партнери бояться навіть просто сказати, що працюють над цим питанням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час XX щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії.
"Коли ми чуємо, що в Росію прибули нові ракети з Ірану, це те ж саме зло, яке вже доводилось союзникам збивати у небі Близького Сходу", - сказав Зеленський.
За його словами, зараз, можливо, відрізняється марка ракет, але не терористичний мотив Ірану, що лежить в основі розповсюдження та застосування цієї зброї.
"Якщо союзники разом збивають ракети та дрони у небі над Близьким Сходом, то чому досі немає аналогічного рішення про спільне збиття російських ракет та іранських "Шахедів" в небі України? При чому це не робиться і тоді, коли ракети та дрони летять на територію наших сусідів", - наголосив президент.
Він розповів, що коли Україна порушує це питання з партнерами, то "постійно всі намагаються його просто заговорити".
"І бояться навіть сказати: "Ми працюємо над цим". Навіть цих слів бояться. Поки лише Білорусь відзначилась збиттям російських "Шахедів". Я не думав, що у такому форматі це буде. Я думаю, що це просто принизливо для сильного демократичного світу", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, 8 вересня президент Латвії Едгар Рінкевичс повідомив, що у східній частині його країни впав російський військовий безпілотник.
Пізніше стало відомо, що російським безпілотником, який впав у Латвії, найімовірніше за все був Shahed. Він був начинений вибухівкою.
Також під час атаки РФ по Україні, в ніч з 7 на 8 вересня, ударні безпілотники росіян порушили повітряний простір Румунії.
В обох випадках системи протиповітряної оборони сусідніх з Україною країн супроводжували російські цілі, але збивати не наважилися.
Після цього цих інцидентів міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас закликав змінити алгоритм місії НАТО з патрулювання повітряного простору в країнах Балтії, щоб збивати російські ракети.
Тим часом у Польщі назвали умову, за якої могли б збивати російські ракети над Україною.
Про те, чому країни НАТО досі не збивають російські дрони на своїй території, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Також нагадаємо, що 5 вересня з'явилася інформація про те, що в Гомельському районі Білорусі військові збивали ворожі "Шахеди", які вкотре залетіли на територію країни.
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