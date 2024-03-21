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Зеленский договорился с премьером Греции ускорить работу над соглашением о безопасности

Четверг 21 марта 2024 15:19
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Зеленский договорился с премьером Греции ускорить работу над соглашением о безопасности Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

В частности, они обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время недавнего визита Мицотакиса в Одессу, а также продолжение оборонного сотрудничества, в том числе усиление украинской ПВО.

"В необходимости надежной защиты неба господин премьер-министр убедился в Одессе 6 марта. Я также рассказал ему об утреннем российском ударе по Киеву", - заявил Зеленский.

Он также добавил, что договорился с премьером Греции ускорить работу над двусторонним соглашением по безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7.

Гарантии безопасности для Украины

На Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединились еще ряд стран.

В договоре идет речь не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения предусматривают гарантию помощи Киеву при повторной агрессии РФ.

Среди стран, подписавших с Украиной соглашение о гарантиях безопасности:

Британия;

Канада;

Германия;

Франция;

Дания;

Италия;

Нидерланды.

Недавно стало известно, что сейчас Украина ведет переговоры о гарантиях безопасности с десятью государствами.

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Владимир Зеленский Греция Война России против Украины Гарантии безопасности
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