Зеленский дал поручение по баллистике, а граждане Того попали в плен ВСУ: новости за 2 мая

Зеленский поручил максимально ускорить создание баллистики

Президент Украины Владимир Зеленский вчера провел Ставку верховного главнокомандующего. Там, в частности, обсуждали создание украинской баллистики.

По словам президента, на Ставке были доклады об обеспечении украинских бригад и комплектации подразделений. Также был детально затронут вопрос украинской ракетной программы.

"Задача - максимально ускорять создание украинской баллистики. Наша дальнобойность - это четкая и эффективная гарантия безопасности для Украины", - добавил Зеленский.

Граждане Того попали в плен ВСУ

Украинские защитники взяли в плен граждан Того, которые воевали на стороне России. Среди них - молодые ребята, которых россияне заманили обманом.

"Власти Того недавно получили сообщение о случаях захвата и задержания граждан Того Вооруженными силами Украины. Это произошло во время их участия в военных действиях на стороне российских вооруженных сил в рамках текущего конфликта", - говорится в сообщении МИД Украины.

В ведомстве добавили, что большинство из тех тоголезцев, которые попали в плен, поехали в Россию по программам стипендий, которые предлагали российские структуры.

Шмыгаль: соглашение о недрах обеспечит Украине американские ПВО

Соглашение с США о недрах поможет защитить Украину сейчас и создать долгосрочное партнерство с крупнейшей экономикой мира в будущем.

"Для Украины важно не просто завершить эту войну, а достичь справедливого мира, который наступит после этого. Это означает масштабное восстановление по принципу "лучше, чем было". Это означает членство в ЕС", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он также отметил, что подписание соглашения является лучшей гарантией нашей безопасности. Ведь оно подписано со страной, которая имеет сильную экономику.

По его словам, сейчас важно продолжить юридически-дипломатическую работу и подписать технические соглашения, которые предоставят конкретный инструментарий для реализации партнерства с США.

"Но важно и другое: это соглашение позволит нам лучше защищать страну здесь и сейчас. Лучше защищать наше небо - благодаря американским системам ПВО. Лучше защищать нашу землю - благодаря современному вооружению", - заявил премьер.

В Одессе на Куликовом поле мужчина с ножами ранил четырех полицейских

В Одессе на Куликовом поле неизвестный мужчина с ножом напал на сотрудников полиции.

По данным источников, сотрудники полиции в пятницу, 2 мая, обеспечивали порядок на Куликовом поле. Там к ним подошел мужчина с ножами и совершил нападение. Четверо правоохранителей были ранены.

Другие правоохранители обезвредили нападавшего применив огнестрельное оружие. Его госпитализировали, тех кого он ранил, тоже госпитализировали.

В полиции уточнили, что мужчина с двумя ножами набросился на правоохранителей, которые несли службу по охране общественного порядка, причинив им ножевые ранения.

"С целью отражения нападения и задержания правонарушителя, один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие в отношении нападающего. Нападающий с ранениями госпитализирован", - сказано в сообщении.

Подозреваемой в покушении на Стерненко избрали меру пресечения

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения женщине, которую подозревают в нападении на волонтера Сергея Стерненко, в виде содержания под стражей без права внесения залога до 29 июня.

Ее избрали в рамках подозрения о покушении на убийство. Также задержанной выдвинули подозрение в государственной измене.

Суд обязал обеспечить фигурантке медицинскую помощь по проведению гемодиализа трижды в неделю. Подозреваемая не работает и имеет инвалидность 1 группы.

Дроны атаковали аэродромы в Крыму

В ночь на 2 мая дроны атаковали несколько аэродромов в Крыму. В частности, был нанесен удар по аэродрому "Кача".

В Telegram-канале ASTRA писали, что во временно оккупированном Крыму, в районе аэродрома Кача и поселка Угловое, после атаки дронов наблюдалось увеличение активности пожаров.

Так, местные жители также писали в чатах, что слышали взрывы возле винзавода "Инкерман", который расположен примерно в 2 км от аэродрома "Кача".

Также ASTRA обратила внимание, что пожар наблюдался в районе Бахчисарайского комбината "Стройиндустрия" - это одно из крупнейших предприятий по производству строительных материалов.

По словам гауляйтера Севастополя Михаила Развожаева, ночная атака дронов на оккупированный город стала самой массовой в этом году.

Удар РФ по Харькову

Российская армия вечером 2 мая дронами атаковала город Харьков. В городе зафиксировано 17 прилетов в разных локациях. Поврежден многоквартирный дом, много пострадавших.

Подробнее о вражеской атаке по Харькову - в материале РБК-Украина.