В Одессе на Куликовом поле мужчина с ножами ранил четырех полицейских: первые детали
В Одессе на Куликовом поле неизвестный мужчина с ножом напал на сотрудников полиции. Известно о четырех раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции в Одесской области.
По данным источников, сотрудники полиции в пятницу, 2 мая, обеспечивали порядок на Куликовом поле. Там к ним подошел мужчина с ножами и совершил нападение. Четверо правоохранителей были ранены.
Другие правоохранители обезвредили нападавшего применив огнестрельное оружие. Его госпитализировали, тех кого он ранил, тоже госпитализировали.
Обновлено в 18:45.
В полиции уточнили, что мужчина с двумя ножами набросился на правоохранителей, которые несли службу по охране общественного порядка, причинив им ножевые ранения.
"С целью отражения нападения и задержания правонарушителя, один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие в отношении нападающего. Нападающий с ранениями госпитализирован", - сказано в сообщении.
На месте работает следственно-оперативная группа. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
Напомним, в одном из районов Харькова во вторник, 29 апреля, произошел конфликт между сотрудниками ТЦК и мужчиной у которого пытались проверить документы.
А в Одессе трое мужчин выдавали себя за представителей ТЦК и силой удерживали людей. Всем им объявили о подозрении в незаконном лишении свободы.
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