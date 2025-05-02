В Одессе на Куликовом поле мужчина с ножами ранил четырех полицейских: первые детали

В Одессе на Куликовом поле неизвестный мужчина с ножом напал на сотрудников полиции. Известно о четырех раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции в Одесской области.

По данным источников, сотрудники полиции в пятницу, 2 мая, обеспечивали порядок на Куликовом поле. Там к ним подошел мужчина с ножами и совершил нападение. Четверо правоохранителей были ранены.

Другие правоохранители обезвредили нападавшего применив огнестрельное оружие. Его госпитализировали, тех кого он ранил, тоже госпитализировали.

Обновлено в 18:45.

В полиции уточнили, что мужчина с двумя ножами набросился на правоохранителей, которые несли службу по охране общественного порядка, причинив им ножевые ранения.

"С целью отражения нападения и задержания правонарушителя, один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие в отношении нападающего. Нападающий с ранениями госпитализирован", - сказано в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).