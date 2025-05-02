ua en ru
Пт, 02 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Одессе на Куликовом поле мужчина с ножами ранил четырех полицейских: первые детали

Пятница 02 мая 2025 18:44
UA EN RU
В Одессе на Куликовом поле мужчина с ножами ранил четырех полицейских: первые детали Иллюстративное фото: в Одессе на Куликовом поле мужчина с ножами ранил четырех полицейских (Getty Images)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

В Одессе на Куликовом поле неизвестный мужчина с ножом напал на сотрудников полиции. Известно о четырех раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции в Одесской области.

По данным источников, сотрудники полиции в пятницу, 2 мая, обеспечивали порядок на Куликовом поле. Там к ним подошел мужчина с ножами и совершил нападение. Четверо правоохранителей были ранены.

Другие правоохранители обезвредили нападавшего применив огнестрельное оружие. Его госпитализировали, тех кого он ранил, тоже госпитализировали.

Обновлено в 18:45.

В полиции уточнили, что мужчина с двумя ножами набросился на правоохранителей, которые несли службу по охране общественного порядка, причинив им ножевые ранения.

"С целью отражения нападения и задержания правонарушителя, один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие в отношении нападающего. Нападающий с ранениями госпитализирован", - сказано в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Фото: в Одессе на Куликовом поле мужчина с ножами ранил четырех полицейских (od.npu.gov.ua)

Напомним, в одном из районов Харькова во вторник, 29 апреля, произошел конфликт между сотрудниками ТЦК и мужчиной у которого пытались проверить документы.

А в Одессе трое мужчин выдавали себя за представителей ТЦК и силой удерживали людей. Всем им объявили о подозрении в незаконном лишении свободы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Полицейские
NEWS
СБУ раскрыла детали о женщине, которую завербовала РФ для убийства Стерненко
СБУ раскрыла детали о женщине, которую завербовала РФ для убийства Стерненко
DAILY
Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления
Дмитрий Сидоров, Юрий Дощатов Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления