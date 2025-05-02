Подозреваемой в покушении на Стерненко избрали меру пресечения

Суд в Киеве избрал меру пресечения женщине, которую подозревают в нападении на волонтера Сергея Стерненко. Задержанную поместили под стражу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента.

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 29 июня. Ее избрали в рамках подозрения о покушении на убийство. Также задержанной выдвинули подозрение в государственной измене.

Суд обязал обеспечить фигурантке медицинскую помощь по проведению гемодиализа трижды в неделю. Подозреваемая не работает и имеет инвалидность 1 группы.

Прокурор просил у суда назначить меру пресечения в виде содержания под стражей без залога, а адвокат настаивал на домашнем аресте.

Во время заседания адвокат подозреваемой заявил, что женщина признает свою вину, а также те, что работала на ФСБ. Она будет работать со следствием.

Адвокат подозреваемой рассказал, что женщина доверяла куратору российской спецслужбы, с которым она сотрудничала. По его словам, она не знала Сергея Стерненко и ее якобы убедили, что он работает на ФСБ и причастен к ударам по Киеву.

Сторона защиты также сообщила, что подозреваемая проходила курсы стрельбы, готовилась к покушению. Сколько выстрелов сделала, она не помнит.

В зале суда подозреваемая отметила, что не состоит на учете из-за психических заболеваний. Она также рассказала, что у нее больные почки. По ее словам, ей пообещали пересадку почек.

Фото: суд в Киеве избрал меру пресечения подозреваемой в нападении на Стерненко (Виталий Носач, РБК-Украина)