Дроны атаковали аэродромы в Крыму: партизаны узнали подробности, фото со спутника
В ночь на 2 мая дроны атаковали несколько аэродромов в Крыму. В частности, был нанесен удар по аэродрому "Кача".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ", Telegram-канал ASTRA.
"Силы обороны Украины успешно нанесли удар по аэродрому "Кача" в Крыму", - говорится в сообщении "АТЕШ".
Так, агент движения передал оперативную информацию, что прямо сейчас на военном аэродроме "Кача" виден пожар и слышны взрывы и "вероятно, детонируют боеприпасы".
"Таким образом, можно говорить об успешности удара Сил обороны Украины по военным объектам оккупантов в Крыму этой ночью. И, по нашей инсайдерской информации, это далеко не все, что приготовлено рашистам. Ожидаем продолжения", - отмечают партизаны.
Пожары в районе аэродрома "Кача" подтверждают снимки со спутника
При этом в Telegram-канале ASTRA пишут, что во временно оккупированном Крыму, в районе аэродрома Кача и поселка Угловое, после атаки дронов наблюдается увеличение активности пожаров.
Так, местные жители также писали в чатах, что слышали взрывы около винзавода "Инкерман", который находится примерно в 2 км от аэродрома "Кача".
Пожары в районе аэродрома "Кача" подтверждают снимки со спутника (t.me/astrapress)
Также ASTRA обратила внимание, что пожар наблюдается в районе Бахчисарайского комбината "Стройиндустрия" - это один из крупнейших предприятий по производству строительных материалов.
По словам гауляйтера Севаастополя Михаила Развожаева, ночная атака беспилотников на оккупированный город стала самой массированной в этом году.
Атака дронов на Крым
В ночь на 2 мая оккупированный Крым массированно атаковали ударные беспилотники. В районе военных аэродромов слышны взрывы, активно работала ПВО и зафиксированы пожары.
Так, мощные взрывы и очереди были слышны в районе аэропорта Симферополя, а также возле военных аэродромов "Кача" и "Бельбек" в Севастополе, в Саках, Новофедоровке, Джанкое.
Добавим, что в ЦПД уже прокомментировали взрывы в Крыму. Так считают, что взрывы на военных объектах в Крыму являются важной составляющей безопасности Украины, поскольку Россия использует полуостров как военную базу.
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