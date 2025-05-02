Дроны атаковали аэродромы в Крыму: партизаны узнали подробности, фото со спутника

В ночь на 2 мая дроны атаковали несколько аэродромов в Крыму. В частности, был нанесен удар по аэродрому "Кача".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "АТЕШ", Telegram-канал ASTRA .

"Силы обороны Украины успешно нанесли удар по аэродрому "Кача" в Крыму", - говорится в сообщении "АТЕШ".

Так, агент движения передал оперативную информацию, что прямо сейчас на военном аэродроме "Кача" виден пожар и слышны взрывы и "вероятно, детонируют боеприпасы".

"Таким образом, можно говорить об успешности удара Сил обороны Украины по военным объектам оккупантов в Крыму этой ночью. И, по нашей инсайдерской информации, это далеко не все, что приготовлено рашистам. Ожидаем продолжения", - отмечают партизаны.

Пожары в районе аэродрома "Кача" подтверждают снимки со спутника

При этом в Telegram-канале ASTRA пишут, что во временно оккупированном Крыму, в районе аэродрома Кача и поселка Угловое, после атаки дронов наблюдается увеличение активности пожаров.

Так, местные жители также писали в чатах, что слышали взрывы около винзавода "Инкерман", который находится примерно в 2 км от аэродрома "Кача".

Пожары в районе аэродрома "Кача" подтверждают снимки со спутника (t.me/astrapress)

Также ASTRA обратила внимание, что пожар наблюдается в районе Бахчисарайского комбината "Стройиндустрия" - это один из крупнейших предприятий по производству строительных материалов.

По словам гауляйтера Севаастополя Михаила Развожаева, ночная атака беспилотников на оккупированный город стала самой массированной в этом году.

