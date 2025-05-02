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Шмыгаль: соглашение о недрах обеспечит Украине американские ПВО

Пятница 02 мая 2025 18:00
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Шмыгаль: соглашение о недрах обеспечит Украине американские ПВО Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Соглашение с США о недрах поможет защитить Украину сейчас и создать долгосрочное партнерство с крупнейшей экономикой мира в будущем.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.

"Для Украины важно не просто завершить эту войну, а достичь справедливого мира, который наступит после этого. Это означает масштабное восстановление по принципу "лучше, чем было". Это означает членство в ЕС", - сказал Шмыгаль.

Он также отметил, что подписание соглашения является лучшей гарантией нашей безопасности. Ведь оно подписано со страной, которая имеет сильную экономику.

По его словам, сейчас важно продолжить юридически-дипломатическую работу и подписать технические соглашения, которые предоставят конкретный инструментарий для реализации партнерства с США.

"Но важно и другое: это соглашение позволит нам лучше защищать страну здесь и сейчас. Лучше защищать наше небо - благодаря американским системам ПВО. Лучше защищать нашу землю - благодаря современному вооружению", - заявил премьер.

По его мнению, это соглашение - это "сигнал" кремлевскому режиму, что США остаются с Украиной и готовы нас поддерживать.

Соглашение Украины и США о недрах

Напомним, что в ночь на 1 мая Украина и США подписали соглашение о недрах, которое предусматривает экономическое партнерство между странами. В рамках этого соглашения США получат доступ к украинским природным ресурсам, а доходы будут направлены в совместный Американско-Украинский инвестиционный фонд восстановления.

Согласно тексту документа, соглашение охватывает 57 видов минералов. Оно будет действовать до тех пор, пока обе стороны не решат прекратить сотрудничество.

Сейчас соглашение с США требует ратификации в Верховной Раде. По данным источников РБК-Украина, парламент планирует ратифицировать документ на следующей неделе - 8 мая.

Подробнее о соглашении Украины и США и почему оно важно - узнайте в материале РБК-Украина.

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