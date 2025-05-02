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Граждане Того попали в плен ВСУ: их обманом отправили воевать за Россию

Пятница 02 мая 2025 18:56
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Граждане Того попали в плен ВСУ: их обманом отправили воевать за Россию Иллюстративное фото: граждане Того воюют на стороне России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники взяли в плен граждан Того, которые воевали на стороне России. Среди них - молодые парни, которых россияне заманили обманом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Того.

"Власти Того недавно получили сообщения о случаях захвата и задержания граждан Того Вооруженными силами Украины. Это произошло во время их участия в военных действиях на стороне российских вооруженных сил в рамках текущего конфликта", - сказано в сообщении МИД.

В ведомстве добавили, что большинство из тех тоголезцев, которые попали в плен, поехали в Россию по программам стипендий, которые предлагали российские структуры.

Министерство призвало граждан Того, особенно молодежь, планирующую обучение за границей, проявлять максимальную бдительность и тщательно проверять любые предложения стипендиальных программ - особенно если речь идет об обучении в России.

"Министерство активно сотрудничает с рядом дипломатических партнеров, чтобы прояснить ситуацию и, по возможности, оказать необходимую помощь пострадавшим", - добавили в ведомстве.

За Россию воюют иностранцы

Напомним, только недавно украинские воины взяли в плен двух граждан Китая. Как выяснилось позже, на самом деле на стороне России воюют намного больше китайцев.

Согласно официальным данным, Украина знает о как минимум 150 гражданах Китая, которые вступили в ряды российской армии.

Детальнее о том, как Россия вербует африканцев на войну - в материале РБК-Украина.

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