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Харьков под атакой "Шахедов": десятки попаданий, пожары, по меньшей мере 35 раненых

Пятница 02 мая 2025 21:43
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Харьков под атакой "Шахедов": десятки попаданий, пожары, по меньшей мере 35 раненых Иллюстративное фото: Харьков атаковали дроны 2 мая (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

Вечером пятницы, 2 мая, украинский город Харьков оказался под атакой российских беспилотников типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

Главное

  • Вечером 2 мая Харьков подвергся массированной атаке дронов-камикадзе типа "Шахед", зафиксировано не менее 17 попаданий в разных районах города.
  • Повреждены многоквартирный и частный дома, горят автомобили.
  • По последним данным, пострадали по меньшей мере 35 человек, медики оказывают им помощь.

"Харьков под атакой вражеских БПЛА. В городе прогремел взрыв. Будьте осторожны - на Харьков еще идут "Шахеды", - сообщил Терехов.

Обновлено в 21:50.

По данным Терехова, зафиксировано попадание вражеских дронов в двух районах города. Информация проверяется.

"Харьков под массированной атакой "Шахедов" - будьте осторожны, перейдите в укрытие", - написал он.

В то же время мониторинговые каналы сообщают, что в городе уже прозвучало более 10 взрывов.

Обновлено в 22:15.

По данным Терехова, в результате обстрела Харькова вражескими беспилотниками пострадал многоквартирный дом.

"Возле него горят авто. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил мэр.

Обновлено в 22:30.

А вот по данным председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова, в Харькове уже известно о шести пострадавших.

"Врачи экстренной медицинской помощи работают на месте попаданий вражеских БпЛА, оказывая помощь пострадавшим", - сообщил он.

Обновлено в 22:32.

Синегубов сообщил, что поврежден многоквартирный дом и горящие машины находятся в Салтовском районе Харькова.

Обновлено в 22:40.

Терехов сообщил, что в городе зафиксировано 17 прилетов в разных локациях. Зафиксированы пожары на местах прилетов.

Количество пострадавших возросло до 12.

Также известно об ударе вражеского БПЛА по частному дому.

Обновлено в 23:00.

Количество пострадавших достигло 35 человек.

  • Слободской район. В результате обстрела вспыхнули пожары. Повреждены частные автомобили.
  • Киевской район. Зафиксировано падение вражеского дрона. Последствия устанавливаются.
  • Основянский район. В результате удара БпЛА взрывной волной и обломками поврежден дом, магазин и вспыхнул пожар. Также произошло возгорание крыши 9-этажки.
  • Салтовский район. Попадание беспилотника в землю. Поврежден многоэтажный дом и припаркованные во дворе автомобили.
  • Сейчас профильные службы ликвидируют последствия вражеских ударов.

Заметим, что по данным Воздушных сил, российская армия сегодня вечером запустила несколько групп ударных дронов с разных направлений.

Харьков под атакой &quot;Шахедов&quot;: десятки попаданий, пожары, по меньшей мере 35 раненых

Обстрелы Харькова

Напомним, недавно российская армия осуществила массированный дроновый удар по Харькову. Позже стало известно, что количество пострадавших возросло до 47 человек, среди которых были двое детей и беременная женщина.

Также сообщалось, что в результате атаки дронов были повреждены 14 частных и три многоквартирных дома, а также гражданское предприятие и две городские больницы.

В ночь на 1 мая российские войска снова обстреляли Харьков. Зафиксировано попадание дрона противника в автозаправочную станцию, что привело к возникновению пожара.

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Харьков под атакой "Шахедов": десятки попаданий, пожары, по меньшей мере 35 раненых
Харьков под атакой "Шахедов": десятки попаданий, пожары, по меньшей мере 35 раненых
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