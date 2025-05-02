Харьков под атакой "Шахедов": десятки попаданий, пожары, по меньшей мере 35 раненых
Вечером пятницы, 2 мая, украинский город Харьков оказался под атакой российских беспилотников типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.
Главное
- Вечером 2 мая Харьков подвергся массированной атаке дронов-камикадзе типа "Шахед", зафиксировано не менее 17 попаданий в разных районах города.
- Повреждены многоквартирный и частный дома, горят автомобили.
- По последним данным, пострадали по меньшей мере 35 человек, медики оказывают им помощь.
"Харьков под атакой вражеских БПЛА. В городе прогремел взрыв. Будьте осторожны - на Харьков еще идут "Шахеды", - сообщил Терехов.
Обновлено в 21:50.
По данным Терехова, зафиксировано попадание вражеских дронов в двух районах города. Информация проверяется.
"Харьков под массированной атакой "Шахедов" - будьте осторожны, перейдите в укрытие", - написал он.
В то же время мониторинговые каналы сообщают, что в городе уже прозвучало более 10 взрывов.
Обновлено в 22:15.
По данным Терехова, в результате обстрела Харькова вражескими беспилотниками пострадал многоквартирный дом.
"Возле него горят авто. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил мэр.
Обновлено в 22:30.
А вот по данным председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова, в Харькове уже известно о шести пострадавших.
"Врачи экстренной медицинской помощи работают на месте попаданий вражеских БпЛА, оказывая помощь пострадавшим", - сообщил он.
Обновлено в 22:32.
Синегубов сообщил, что поврежден многоквартирный дом и горящие машины находятся в Салтовском районе Харькова.
Обновлено в 22:40.
Терехов сообщил, что в городе зафиксировано 17 прилетов в разных локациях. Зафиксированы пожары на местах прилетов.
Количество пострадавших возросло до 12.
Также известно об ударе вражеского БПЛА по частному дому.
Обновлено в 23:00.
Количество пострадавших достигло 35 человек.
- Слободской район. В результате обстрела вспыхнули пожары. Повреждены частные автомобили.
- Киевской район. Зафиксировано падение вражеского дрона. Последствия устанавливаются.
- Основянский район. В результате удара БпЛА взрывной волной и обломками поврежден дом, магазин и вспыхнул пожар. Также произошло возгорание крыши 9-этажки.
- Салтовский район. Попадание беспилотника в землю. Поврежден многоэтажный дом и припаркованные во дворе автомобили.
- Сейчас профильные службы ликвидируют последствия вражеских ударов.
Заметим, что по данным Воздушных сил, российская армия сегодня вечером запустила несколько групп ударных дронов с разных направлений.
Обстрелы Харькова
Напомним, недавно российская армия осуществила массированный дроновый удар по Харькову. Позже стало известно, что количество пострадавших возросло до 47 человек, среди которых были двое детей и беременная женщина.
Также сообщалось, что в результате атаки дронов были повреждены 14 частных и три многоквартирных дома, а также гражданское предприятие и две городские больницы.
В ночь на 1 мая российские войска снова обстреляли Харьков. Зафиксировано попадание дрона противника в автозаправочную станцию, что привело к возникновению пожара.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.