Зеленский поручил максимально ускорить создание баллистики: "Это эффективная гарантия"

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. Там, в частности, обсуждалось создание украинской баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

" Задача - максимально ускорять создание украинской баллистики. Наша дальнобойность - это четкая и эффективная гарантия безопасности для Украины ", - добавил Зеленский.

По словам президента, на Ставке были доклады об обеспечении украинских бригад и комплектации подразделений. Также был детально поднят вопрос украинской ракетной программы.

Украинская баллистика

Напомним, в августе прошлого года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина провела положительные испытания первой баллистической ракеты собственного производства.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что ее радиус действия может составлять до 700 километров.

При этом советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин недавно отмечал, что украинская баллистика производится серийно.

По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина, Украина применяет такое вооружение каждый месяц.

Более детально о том, куда может достать украинская баллистика, - в материале РБК-Украина.

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