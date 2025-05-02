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Зеленский поручил максимально ускорить создание баллистики: "Это эффективная гарантия"

Киев, Пятница 02 мая 2025 21:19
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Зеленский поручил максимально ускорить создание баллистики: "Это эффективная гарантия" Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. Там, в частности, обсуждалось создание украинской баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

По словам президента, на Ставке были доклады об обеспечении украинских бригад и комплектации подразделений. Также был детально поднят вопрос украинской ракетной программы.

"Задача - максимально ускорять создание украинской баллистики. Наша дальнобойность - это четкая и эффективная гарантия безопасности для Украины", - добавил Зеленский.

Украинская баллистика

Напомним, в августе прошлого года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина провела положительные испытания первой баллистической ракеты собственного производства.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что ее радиус действия может составлять до 700 километров.

При этом советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин недавно отмечал, что украинская баллистика производится серийно.

По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина, Украина применяет такое вооружение каждый месяц.

Более детально о том, куда может достать украинская баллистика, - в материале РБК-Украина.

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