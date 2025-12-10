Без света до 12 часов. "Укрэнерго" предупредило, что будет с отключениями до конца недели

В большинстве областей Украины отключения света до конца недели будут касаться трех очередей потребителей. В результате украинцы в течение суток будут без электричества до 12 часов.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона.

"Прогнозы - дело неблагодарное в наше время, потому что мы каждый день под атаками агрессора. На текущий момент можно говорить, что три очереди графиков почасовых отключений - это то, что нас ожидает. Конечно, не во всех регионах. В некоторых регионах может быть легче, а в некоторых может быть хуже", - рассказал он.

Зайченко отметил, что во вторник, 9 декабря, на территории Харьковской, Сумской и Полтавской областей аварийные отключения действовали в результате обстрела россиянами энергетического объекта на Сумщине.

"Из-за этого пришлось вводить аварийные отключения, чтобы сбалансировать эту часть нашей энергосистемы", - пояснил председатель правления "Укрэнерго".

Он добавил, что после этого аварийные отключения распространились на другие регионы Украины. По его словам, основной причиной стало стечение неблагоприятных обстоятельств: аварийное отключение генерации и невозможность поддержания дальнейшей генерации на гидростанциях.

"Поэтому для сохранения целостности энергосистемы, диспетчер НЭК "Укрэнерго" был вынужден использовать аварийные отключения", - сказал Зайченко.