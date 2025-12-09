Готов идти: Зеленский назвал условия для выборов в Украине во время войны
Президент Владимир Зеленский заявил, что готов участвовать в выборах, однако их проведение зависит от двух ключевых условий - безопасности и изменения законодательства.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил отвечая на вопросы журналистов.
По словам Зеленского, утверждение о том, что власть "держится за кресло" и поэтому якобы не заканчивается война, являются абсолютно неадекватными. Он подчеркнул, что выборы могут состояться только при условиях гарантий безопасности для граждан.
"Чтобы провести выборы есть два вопроса - безопасность, как это сделать под ударами, ракетами, второе - законодательная основа для легитимности проведения выборов", - отметил президент.
Зеленский заявил, что обращается к США и европейским партнерам с просьбой помочь обеспечить условия для проведения голосования.
"Я готов к выборам. Более того - прошу США, можно вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов. Тогда в течение 60-90 дней Украина будет готова к их проведению", - сказал он.
Президент также призвал народных депутатов подготовить законодательные предложения по изменениям в законе о выборах во время военного положения. По его словам, он ожидает соответствующих наработок уже в ближайшее время.
"Я завтра буду в Украине, жду предложений от партнеров и депутатов и готов идти на выборы", - подытожил Зеленский.
Требование Трампа
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что в Украине следует провести президентские выборы. Он считает, что украинские чиновники используют тему войны, чтобы избежать новых выборов, и утверждает, что Украина "уже не является демократией", поскольку там давно не происходили выборы.
Сам же Зеленский впоследствии заявил, о том, что он готов к проведению президентских выборов.
Спикер Еврокомиссии Анитта Хиппер в ответ отметила, что выборы возможны только при условии, когда это позволят обстоятельства, ведь Россия продолжает войну против Украины.
Ранее СМИ обнародовали начальную версию мирного плана США на 28 пунктов, где одним из пунктов предусматривалось проведение выборов в Украине через 100 дней после завершения войны. В то же время российский диктатор Владимир Путин отказывается заключать мирное соглашение с Украиной, ссылаясь на "нелегитимность" президента Владимира Зеленского.
Проведение внеочередных президентских и парламентских выборов во время военного положения в Украине теоретически возможно, однако организация голосования в таких условиях связана с высокими рисками для политической стабильности. Главная угроза - отсутствие гарантий безопасности избирателей из-за постоянных обстрелов на всей территории страны.
Напомним, что очередные местные выборы должны были состояться 26 октября, но из-за военного положения их проведение стало невозможным. Ранее Зеленский заявлял, что Украина готова к выборам, однако они возможны только при полном прекращении огня на суше, в воздухе и на море.