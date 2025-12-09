Зеленский ответил Трампу на требование о выборах: всегда готов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что он готов к проведению президентских выборов.

Как передает РБК-Украина , об этом глава украинского государства сказал в комментарии La Repubblica .

Также он добавил, что доверяет премьеру Италии Джорджии Мелони и рассчитывает, что она поможет Украине.

"Я готов всегда", - подчеркнул глава украинского государства.

Как пишет издание, Зеленского спросили о выборах, когда он выходил из отеля в районе Париоли, где президент обычно останавливается во время визитов в Рим.

Требование Трампа

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что в Украине необходимо провести президентские выборы.

По мнению американского лидера, тему войны украинские чиновники используют для того, чтобы не проводить новые выборы.

Также Трамп считает, что Украина "уже не демократия", поскольку там давно не было выборов.

Спикер Еврокомиссии Анитта Хиппер, комментируя такое заявление, подчеркнула, что Россия продолжает войну против Украины. И выборы возможны только тогда, когда "позволят условия".

К слову, ранее СМИ обнародовали первоначальную версию мирного плана США для Украины и России из 28 пунктов. Один из пунктов предусматривал, что Украина должна будет провести выборы спустя 100 дней после завершения войны.

При этом российский диктатор Владимир Путин продолжает отказываться заключать мирную сделку с Украиной под предлогом "нелегитимности" президента Украины Владимира Зеленского.