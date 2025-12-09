Возможно, Зеленский победил бы: Трамп считает, что в Украине необходимо провести выборы

Президент США Дональд Трамп считает, что в Украине необходимо провести выборы, намекая на якобы отсутствие демократии из-за их отсрочки во время полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Politico.

По его мнению, в Украине тему войны используют для того, чтобы не проводить выборы.

"Они давно не проводили выборов. Знаете, они говорят о демократии, но доходит до того, что это уже не демократия", - заявил он.

Политик добавил, что выборы могли бы и подтвердить поддержку Владимира Зеленского.

"Возможно, Зеленский победил бы. Я не знаю, кто бы победил, но украинский народ должен иметь выбор", - заявил Трамп.