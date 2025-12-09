ua en ru
Вт, 09 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В ЕС отреагировали на требование Трампа о президентских выборах в Украине

Брюссель, Вторник 09 декабря 2025 16:11
UA EN RU
В ЕС отреагировали на требование Трампа о президентских выборах в Украине Фото: Анитта Хиппер, спикер Еврокомиссии (скриншот видео)
Автор: Иван Носальский

Президентские выборы в Украине могут пройти только тогда, когда это позволят обстоятельства. Пока что агрессивная война России продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Еврокомиссии Анитты Хиппер во время брифинга.

У Хиппер попросили прокомментировать мнение президента США Дональда Трампа о том, что в Украине якобы необходимо провести президентские выборы, даже несмотря на войну.

В ответ спикер Еврокомиссии подчеркнула, что сейчас исключительные времена.

"Россия ведет агрессивную войну против Украины. Президент Зеленский (Владимир Зеленский - ред.) является демократически избранным лидером, и любые выборы должны проводиться тогда, когда условия позволят это сделать", - добавила Хиппер.

Что сказал Трамп

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в интервью Politico обвинил украинские власти в том, что они "используют тему войны", чтобы не проводить выборы.

По его мнению, Украина уже "не демократия", поскольку там давно не проводили выборов.

Также он допустил, что на выборах может победить Владимир Зеленский.

Стоит заметить, что Россия уже давно требовала, чтобы в Украине провели выборы. В частности, российский диктатор Владимир Путин предлагал ввести в Украине "временное управление под эгидой ООН", чтобы организовать выборы.

По словам главы Кремля, после такого процесса Москва согласится обсуждать с Киевом возможность заключения мирной сделки.

Также Путин настаивал, что подписывать мирное соглашение с действующим руководством Украины "юридически незаконно", поскольку считает президента Владимира Зеленского якобы нелегитимным.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Дональд Трамп Президентские выборы Война в Украине
Новости
Отключать будут даже критические объекты: стало известно, как Кабмин хочет сократить действие графиков
Отключать будут даже критические объекты: стало известно, как Кабмин хочет сократить действие графиков
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте