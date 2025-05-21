Украина готова к началу переговоров о вступлении в ЕС, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский провел сегодня ряд международных разговоров. Они касались поддержки Украины и вступления в Европейский Союз.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время вечернего обращения.
По его словам, сегодня он говорил с президентом Евросовета Антониу Коштой. Зеленский рассказал ему о переговорах с США и соответствующих договоренностях с другими европейцами.
"Детально готовим и переговорный процесс по вступлению Украины. С нашей стороны все готово именно для открытия первых кластеров", - сказал президент.
Этот вопрос он обсудил с премьер-министром Польши Туском, ведь сейчас эта страна председательствует в ЕС, и важно, чтобы это было результативное председательство.
Также Зеленский говорил и с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в частности, о возможных форматах встреч и совместной работы.
Евроинтеграция Украины
Напомним, что в феврале 2022 года через несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ Украина официально подала заявление на вступление в ЕС. Впоследствии ЕС предоставил Украине статус кандидата на вступление, а в декабре 2023 года официально разрешил открыть переговоры о вступлении.
Украина продолжает выполнять рекомендации Брюсселя для интеграции в европейскую систему. По словам спикера ВРУ Руслана Стефанчука, парламент планирует принимать законы по евроинтеграции в ускоренном режиме.
Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что первый кластер переговоров с Украиной может быть открыт в начале 2025 года, в другие кластеры - в течение года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.