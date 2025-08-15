Молдова может опередить Украину на пути в ЕС, - Politico
ЕС рассматривает возможность открыть первый переговорный кластер для Молдовы. Это может дать Кишиневу преимущество на пути к членству в блоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
ЕС рассматривает возможность предоставления Молдове значительного прогресса в ее стремлении присоединиться к блоку из 27 членов.
По сценарию, который изучают чиновники ЕС, европейские страны проголосуют за открытие первого "переговорного кластера" для Молдовы - ключевого юридического шага на пути к членству - в начале следующего месяца после встречи министров ЕС, по словам трех дипломатов и чиновника ЕС.
Такой шаг придаст мощный избирательный импульс президенту Майе Санду, чья партия ведет предвыборную кампанию на проевропейской платформе и сталкивается с решительными усилиями России, направленными на то, чтобы склонить голоса в пользу Москвы.
Консервативный депутат Европарламента, возглавляющий Комитет по вопросам ассоциации ЕС-Молдова в Европейском парламенте Зигфрид Муресан отметил, что необходимо найти способ открыть первый кластер.
"Это стало бы сигналом для России. Это лишило бы россиян аргумента, что на пути к членству в ЕС нет прогресса", - заявил он.
Однако позволить Молдове двигаться вперед, оставляя Украину в ожидании, может разозлить Киев, чья заявка на членство в ЕС двигалась в ногу с Молдовой, поскольку обе страны получили первичный зеленый свет от Европейского совета в 2023 году.
"Здесь есть опасность послать неправильный сигнал украинцам", - сказал украинский дипломат.
По его словам, в то время, когда в Аляске обсуждается будущее мира, стоит сохранить перспективу членства в ЕС как можно сильнее.
Как Молдова, так и Украина провели далеко идущие реформы, чтобы присоединиться к ЕС, выполнив все необходимые шаги для открытия первого переговорного кластера, по словам представителя Европейской комиссии.
Переговоры о вступлении в ЕС
Напомним, что еще 21 мая президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна готова начать переговоры по вступлению в ЕС. Однако единственной преградой для старта этого процесса остается вето Венгрии.
Сам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что вступление Украины в ЕС якобы "уничтожит Венгрию" и втянет блок в войну с Россией.
По его словам, большинство венгров выступают против членства Украины в Евросоюзе.
У Молдовы же подобных проблем нет. В конце июня президент Румынии Никушор Дан сообщал, что переговоры о присоединении Молдовы к ЕС должны начаться 4 июля, однако позже признал, что эта информация была ошибочной.
Стоит добавить, что в начале месяца министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Украина и Молдова должны вместе начать вступительные переговоры с Евросоюзом.