Молдова может опередить Украину на пути в ЕС, - Politico

ЕС рассматривает возможность открыть первый переговорный кластер для Молдовы. Это может дать Кишиневу преимущество на пути к членству в блоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

ЕС рассматривает возможность предоставления Молдове значительного прогресса в ее стремлении присоединиться к блоку из 27 членов.

По сценарию, который изучают чиновники ЕС, европейские страны проголосуют за открытие первого "переговорного кластера" для Молдовы - ключевого юридического шага на пути к членству - в начале следующего месяца после встречи министров ЕС, по словам трех дипломатов и чиновника ЕС.

Такой шаг придаст мощный избирательный импульс президенту Майе Санду, чья партия ведет предвыборную кампанию на проевропейской платформе и сталкивается с решительными усилиями России, направленными на то, чтобы склонить голоса в пользу Москвы.

Консервативный депутат Европарламента, возглавляющий Комитет по вопросам ассоциации ЕС-Молдова в Европейском парламенте Зигфрид Муресан отметил, что необходимо найти способ открыть первый кластер.

"Это стало бы сигналом для России. Это лишило бы россиян аргумента, что на пути к членству в ЕС нет прогресса", - заявил он.

Однако позволить Молдове двигаться вперед, оставляя Украину в ожидании, может разозлить Киев, чья заявка на членство в ЕС двигалась в ногу с Молдовой, поскольку обе страны получили первичный зеленый свет от Европейского совета в 2023 году.

"Здесь есть опасность послать неправильный сигнал украинцам", - сказал украинский дипломат.

По его словам, в то время, когда в Аляске обсуждается будущее мира, стоит сохранить перспективу членства в ЕС как можно сильнее.

Как Молдова, так и Украина провели далеко идущие реформы, чтобы присоединиться к ЕС, выполнив все необходимые шаги для открытия первого переговорного кластера, по словам представителя Европейской комиссии.