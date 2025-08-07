Украина и Молдова готовы к синхронному началу переговоров о вступлении в ЕС, - Сибига

Украина и Молдова должны вместе начать вступительные переговоры с Евросоюзом. Для этого все готово.

Об этом во время подхода к прессе с министром иностранных дел Румынии Оаной Цою заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает корреспондент РБК-Украина.

Сибига подчеркнул, что путь Украины и Молдовы в Евросоюз так же неделим, как и безопасность двух стран. И это соответствует национальным интересам Румынии. "Сила и влияние украинско-молдавского единства на пути в Европейский Союз срабатывали уже неоднократно и мы должны сохранять это единство в наиболее ответственные моменты, чтобы добиться общего успеха. Мы должны открыть первые кластеры вместе с Молдовой, вместе, все для этого готово", - добавил глава МИД.