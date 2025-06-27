Орбан цинично порадовался, что именно венгры остановили вступление Украины в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан цинично заявил, что его страна "остановила вступление Украины в Евросоюз".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.
"Мы понимаем украинцев, мы видим их героическую борьбу, мы также видим, что им нужна помощь, но мы хотим помочь им таким образом, чтобы это не уничтожило нас. Членство Украины в ЕС означало бы, что мы уничтожим себя. Через мгновение мы были бы втянуты в войну с Россией, и мы бы втянули ее в ЕС, включая Венгрию", - сказал премьер-министр.
Орбан также подчеркнул, что "вчера, получив более 2 миллионов голосов от Voks2025, мы остановили вступление Украины в ЕС".
В то же время он заявил, что членство Украины должно состояться как можно скорее.
"Прежде чем любые слушатели подумают, что членство Украины - это где-то в далеком будущем, я хотел бы их убедить, что нет, это должно произойти сейчас, как можно скорее, мы говорим о непосредственной угрозе", - пояснил Орбан.
После данного заявления премьер-министр Венгрии начал говорить о цели создания НАТО и ЕС.
"Украинцы, не по их вине, являются неопределенной сущностью. Мы даже не знаем, что такое Украина сегодня, какова длина ее границ. Эта опасность существовала раньше в странах бывшего советского блока. Сначала эти страны были приняты в НАТО, потому что НАТО могло гарантировать эти границы. Затем Европейский Союз принял другие страны-участники", - подчеркнул Орбан.
Саммит Европейского Союза
Заметим, что в Брюсселе 26 и 27 июня проходит саммит лидеров стран Европейского Союза.
Вчера 26 из 27 стран-членов ЕС выразили готовность продолжать оказывать Украине финансовую помощь и делать это в долгосрочной перспективе.
Решение, как и ожидалось, не поддержала только Венгрия. Сейчас это означает, что открытие первого переговорного кластера не состоится, пока Будапешт не изменит свою позицию.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает от стран ЕС четкого сигнала относительно будущего членства страны в блоке.
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