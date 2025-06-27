Орбан цинично порадовался, что именно венгры остановили вступление Украины в ЕС

"Мы понимаем украинцев, мы видим их героическую борьбу, мы также видим, что им нужна помощь, но мы хотим помочь им таким образом, чтобы это не уничтожило нас. Членство Украины в ЕС означало бы, что мы уничтожим себя. Через мгновение мы были бы втянуты в войну с Россией, и мы бы втянули ее в ЕС, включая Венгрию", - сказал премьер-министр.

Орбан также подчеркнул, что "вчера, получив более 2 миллионов голосов от Voks2025, мы остановили вступление Украины в ЕС".

В то же время он заявил, что членство Украины должно состояться как можно скорее.

"Прежде чем любые слушатели подумают, что членство Украины - это где-то в далеком будущем, я хотел бы их убедить, что нет, это должно произойти сейчас, как можно скорее, мы говорим о непосредственной угрозе", - пояснил Орбан.

После данного заявления премьер-министр Венгрии начал говорить о цели создания НАТО и ЕС.