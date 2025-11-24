RU

Зеленский анонсировал полноценный доклад делегации по переговорам в Женеве

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Владимир Зеленский анонсировал полноценный доклад украинской делегации по переговорам в Женеве относительно плана завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Сейчас наша делегация возвращается домой, и я жду полноценного доклада сегодня вечером о ходе переговоров в Женеве и ключевых акцентов партнеров", - заявил Зеленский.

По его словам, по итогам докладов будут определяться дальнейшие шаги и тайминг согласованных действий с союзниками.

"Продолжим координироваться с Европой и другими партнерами в мире. Рассчитываем на достижение нужных результатов, и я благодарен всем, кто с Украиной", - подчеркнул глава государства.

 

Переговоры с союзниками по мирному плану

Напомним, вчера 23 ноября в Женеве стартовали обсуждения мирного плана между представителями США, Украины, Великобритании, Франции и Германии.

Окончательный вариант будет согласован непосредственно на встрече президента Украины Владимира Зеленского и Трампа.

По данным Reuters, которое ссылается на американского чиновника, предварительные переговоры, похоже, были "продуктивными и даже убедительными". Также чиновник сказал, что они "завершились соглашениями в некоторых сферах".

Сам Зеленский уже сделал заявление по результатам первых переговоров в Женеве. Комментарий также дал секретарь СНБО Украины Рустем Умеров - по его словам, переработанный план "отражает большинство украинских приоритетов".

Также сегодня ход переговоров прокомментировал президент США Дональд Трамп. По его словам, что-то хорошее действительно может произойти.

