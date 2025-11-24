Зеленский анонсировал полноценный доклад делегации по переговорам в Женеве

"Сейчас наша делегация возвращается домой, и я жду полноценного доклада сегодня вечером о ходе переговоров в Женеве и ключевых акцентов партнеров", - заявил Зеленский.

По его словам, по итогам докладов будут определяться дальнейшие шаги и тайминг согласованных действий с союзниками.

"Продолжим координироваться с Европой и другими партнерами в мире. Рассчитываем на достижение нужных результатов, и я благодарен всем, кто с Украиной", - подчеркнул глава государства.