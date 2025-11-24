Зеленский анонсировал полноценный доклад делегации по переговорам в Женеве

Президент Владимир Зеленский анонсировал полноценный доклад украинской делегации по переговорам в Женеве относительно плана завершения войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
"Сейчас наша делегация возвращается домой, и я жду полноценного доклада сегодня вечером о ходе переговоров в Женеве и ключевых акцентов партнеров", - заявил Зеленский.
По его словам, по итогам докладов будут определяться дальнейшие шаги и тайминг согласованных действий с союзниками.
"Продолжим координироваться с Европой и другими партнерами в мире. Рассчитываем на достижение нужных результатов, и я благодарен всем, кто с Украиной", - подчеркнул глава государства.
Напомним, вчера 23 ноября в Женеве стартовали обсуждения мирного плана между представителями США, Украины, Великобритании, Франции и Германии.
Окончательный вариант будет согласован непосредственно на встрече президента Украины Владимира Зеленского и Трампа.
По данным Reuters, которое ссылается на американского чиновника, предварительные переговоры, похоже, были "продуктивными и даже убедительными". Также чиновник сказал, что они "завершились соглашениями в некоторых сферах".
Сам Зеленский уже сделал заявление по результатам первых переговоров в Женеве. Комментарий также дал секретарь СНБО Украины Рустем Умеров - по его словам, переработанный план "отражает большинство украинских приоритетов".
Также сегодня ход переговоров прокомментировал президент США Дональд Трамп. По его словам, что-то хорошее действительно может произойти.