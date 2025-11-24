"Может произойти что-то хорошее". Трамп сделал заявление после переговоров в Женеве

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал первое заявление после вчерашних переговоров в Женеве относительно мирного плана завершения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Truth Social.

"Неужели действительно возможно, что в мирных переговорах между Россией и Украиной достигнут большой прогресс? Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может произойти", - написал президент США в соцсети.

Что известно о мирном плане

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. План разрабатывали с участием его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, сенатора Марко Рубио и других.

По сообщениям СМИ, документ предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир.

В то же время среди условий якобы есть уступки, в частности по контролю над Донбассом, включая территории, которые сейчас под контролем Киева, сокращение численности Вооруженных сил Украины и военной помощи США, а также частичное признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в стране.

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по этому мирному плану с целью завершения войны России против Украины.

Сегодня утром, 24 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас находится в критическом моменте. Есть много шума в СМИ и много политического давления. Он также добавил, что Россия, пытаясь юридически оформить свои требования к территориальной целостности Украины, распространяет этот подход на весь мир.

