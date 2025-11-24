Зеленський анонсував повноцінну доповідь делегації по переговорах у Женеві

"Зараз наша делегація повертається додому, і я чекаю повноцінної доповіді сьогодні ввечері щодо ходу переговорів у Женеві та ключових акцентів партнерів", - заявив Зеленський.

За його словами, за підсумками доповідей будуть визначатися подальші кроки та таймінг злагоджених дій з союзниками.

"Продовжимо координуватися з Європою та іншими партнерами у світі. Розраховуємо на досягнення потрібних результатів, і я вдячний усім, хто з Україною", - підкреслив глава держави.