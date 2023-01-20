Новый пакет помощи для Украины включает NASAMS и ПВО Avenger, - Пентагон

Новый пакет военной помощи Соединенных Штатов для Украины включает в себя ЗРК NASAMS и системы ПВО Avenger.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона .

"Наш новый пакет обеспечивает еще больше возможностей противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защитить свои города и небо", - сказал он.

Напомним, вчера США объявили о новом пакете помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов.

Также в пакет входят:

59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 000 снарядов калибра 25 мм;

90 бронетранспортеров (БТР) Stryker с 20 минными установками;

53 противоминно-стойкие транспортные средства (MRAP);

350 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV).

Ранее в Конгрессе призвали администрацию Джо Байдена срочно передать Украине системы вооружения, необходимые для победы над Россией.

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