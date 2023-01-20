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Милли о новом пакете помощи Украине: это эквивалент двух бригад

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Пятница 20 января 2023 18:31
Милли о новом пакете помощи Украине: это эквивалент двух бригад Фото: лава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Новый пакет военной помощи Соединенных Штатов Украине вместе с другими аналогичными пакетами помогут повысить артиллерийский потенциал и маневренность Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

Он подчеркнул, что вчера президент США Джо Байден подписал передачу 30-го пакета военной помощи.

"Вместе с другими пакетами помощи - это повышение артиллерийского потенциала, маневренности. Это эквивалент двух бригад или шести механизированных батальонов, 10 моторизованных батальонов и четырех артиллерийских батальонов. Этот пакет помощи вместе с пакетами от союзников демонстрируют нашу решимость направленную на защиту украинского населения", - заявил генерал.

Напомним, вчера США объявили о новом пакете помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов.

Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что новый пакет помощи включает в себя ЗРК NASAMS и системы ПВО Avenger.

Ранее в Конгрессе призвали администрацию Джо Байдена срочно передать Украине системы вооружения, необходимые для победы над Россией.

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