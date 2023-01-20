Министр обороны Германии назвал условие передачи танков Leopard 2 ВСУ

Германия готова ускорить продвижение по танкам Leopard 2, если будет соответствующие договоренности с союзниками. Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал пересмотреть запасы танков в страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Писториус заявил, что "неправильно" говорить о том, что Германия блокирует поставки танков Украине. По его словам, сейчас есть веские аргументы "за" и "против" отправки Leopard 2 ВСУ.

Отмечается, что страна владеет экспортной лицензией на боевой танк, в связи с чем ее разрешение необходимо другим странам для отправки своих Leopard 2 в Украину.

Писторус отметил, что Германия не откажется от поддержки Украины. Противовоздушную оборону он назвал приоритетом номер один для страны.

Также министр добавил, что во время заседания "Рамштайн" не было единодушного мнения относительно танков. В то же время он приказал Министерству обороны Германии проверить запасы танков в Бундесвере и в промышленности, чтобы быть готовым действовать в случае принятия решения.