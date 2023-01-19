САУ, танки, БТР и сотни ракет. Главные анонсы от союзников за последние дни

К исходу 11 месяца полномасштабной российской агрессии Украина заручилась гарантиями поставок все более мощных западных вооружений. В преддверии встречи в формате "Рамштайн" союзники объявили о передаче широкого спектра - от бронемашин и танков до ракет дальностью свыше 150 км.

О том, какую помощь уже анонсировали западные партнеры, - в материале РБК-Украина .

США

Соединенные Штаты Америки готовят очередной крупный пакет военной помощи. По данным СМИ, о поставке вооружений на 2,6 млрд долларов объявят завтра, 20 января. С учетом анонсов в начале года Украина получит:

100 боевых машин пехоты Bradley (50 единиц должны объявить завтра)

55 противоминных транспортных средств (MRAP)

100 бронетранспортеров M113

100 бронетранспортеров Stryker

250 бронетранспортеров M1117

138 машин HMMWV

18 самоходных гаубиц M109А6

высокоточные ракеты GLSDB

36 буксируемых 105-мм гаубиц

И это без сотен тысяч боеприпасов для артиллерии, мин и других типов ракет. Из особо интересного - ракеты GLSDB, которые способны поражать цели на расстоянии до 160 км. Возможность бить по глубоким российским тылам может стать прорывом в вопросе получения дальнобойного оружия.

Детальнее о ракетах GLSDB читайте по ссылке.

Также отдельно с тем, на что способны боевые машины Bradley и почему они легендарные, можно ознакомиться в отдельном материале.

Великобритания

Великобритания, вероятнее всего, станет первопроходцем в поставках танков западного образца. По состоянию на данный момент известно, что Украина получит:

14 танков Challenger 2

30 самоходных артиллерийских установок AS90

200 боевых машин пехоты и БТР "Бульдог"

600 ракет Brimstone

100 усовершенствованных ракет

Подробнее о британских машинах - в материале "Секретная броня и уникальная пушка. Главное о танках Challenger 2 для Украины".

Канада

От союзников по НАТО не отстает и канадская сторона. На днях стало известно, что Украина получит:

200 бронемашин Senator

дополнительную батарею ПВО NASAMS

Отдельный материал о NASAMS доступен по ссылке.

Польша

В новый пакет от Польши войдут зенитные комплексы S60, а также некоторое количество самоходных гаубиц AHS Krab.

Кроме того, польская сторона анонсировала передачу 14 танков Leopard 2, причем готова сделать это, не дожидаясь разрешения правительства Германии.

Германия

Немецкая сторона анонсировала поставку 40 боевых машин Marder, подробнее о них читайте по ссылке.

Кроме того, в добавок к американской Германия предоставит Украине свою батарею Patriot.

Франция

Французские партнеры первыми объявили о поставках Украине так называемых колесных танков. Ожидается, что будет передано около 40 единиц AMX-10 RC.

Швеция

Правительство Швеции официально объявило о планах передать Украине военную технику. В шведский пакет войдут:

50 боевых машин пехоты CV90

12 самоходных артиллерийских установок 155-мм Archer

Нидерланды

На днях премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о том, что его страна предоставит батарею Patriot. Таким образом, на сегодня известно о планах союзников передать на боевое дежурство в Украину три батареи.

Дания

Министерство обороны Дании анонсировало передачу 19 самоходных гаубиц CAESAR - всех, которые есть на вооружении у этой страны.

Эстония

Эстония обещает предоставить рекордный пакет помощи. В него войдут:

более 10 гаубиц FH70 калибра 155-мм

более 10 гаубиц Д30 калибра 122-мм

Латвия

Крупная помощь также ожидается и от Латвии. В том числе:

противотанковые зенитно-ракетные комплексы Stinger

два вертолета Ми-17

пулеметы

беспилотники

Литва

Литовская сторона обещает передать два вертолета Mи-8 и зенитные установки L-70. Общая сумма пакета составит около 125 млн евро.

Зенитки L-70 были разработаны после Второй мировой войны и поступили на вооружение Швеции еще в 1951 году. Их производили в шести разных странах НАТО.

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Кроме вышеперечисленного, от западных союзников ожидаются поставки дополнительных САУ Zuzana-2, нескольких десятков танков T-72 и батареи противоракетной обороны SAMP/T.