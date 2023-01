Резников с авиабазы "Рамштайн" анонсировал "прекрасные новости" для украинских солдат (фото)

Чиновник поделился фото с авивбазы ВВС США в Германии, на котором показал немалое количество шевронов наших подразделений.

"Рамштайн-8" обязательно принесет отличные новости украинским солдатам с этими шевронами. Следите за обновлением!", - отметил Резников.

При этом министр отметил, что украинские шевроны на стенде авибазы "Рамштайн" - "еще одно доказательство стремления Украины к интеграции в НАТО".

Chevrons of military units at #Ramstein base displayed at the venue,which has become a symbol of international support for More proof Ukraine's strides towards integration in NATO. #Ramstein 8 смотрит на получение больших новостей для soldiers with the chevrons. Stay tuned! pic.twitter.com/vTeQgTA3gL