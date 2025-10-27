"Оружие, которое невозможно победить". Буданов поблагодарил всех, кто говорит на украинском

Сегодня, 27 октября, начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилл Буданов обратился к гражданам по случаю Дня украинской письменности и языка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы ГУР МОУ в Facebook.

С чем обратился к украинцам Буданов в этот важный день

Буданов сообщил, что 27 октября мы отмечаем День украинской письменности и языка.

"От надписей на стенах Софии Киевской до SMS сообщений, присланных воинами с передовой - украинский язык всегда был с нашим народом. Он звучит в молитвах и колыбельных, в поэзии и на поле боя. Он - живой, потому что живет в сердце каждого, кто называет себя украинцем", - подчеркнул глава ГУР.

Он отметил, что Москва "веками пыталась уничтожить наш язык".

"От Валуевского циркуляра и Эмского указа - до советских запретов и русификации. Они жгли книги, арестовывали писателей, убивали учителей", - напомнил разведчик.

Он добавил что теперь, в XXI веке, "они продолжают ту же политику - преследуют людей за украинское слово, бомбят детские сады, школы и университеты".

Буданов отметил также, что это - не случайность, а "последовательная война против нашей идентичности".

"Это - геноцид украинского народа. Потому что украинский язык - не просто средство общения. Это - наши корни, наша память, наша сила. Он - доказательство того, что мы есть и будем", - объяснил глава ГУР.

По его мнению, "каждое украинское слово сегодня - это акт сопротивления" и "маленький шаг к победе".

В заключение Буданов поблагодарил всех, кто "бережет украинское слово":

родителей, которые говорят с детьми на украинском;

учителей, которые ежедневно сеют любовь к родному языку;

всех, кто в зрелом возрасте сделал выбор - "вернулся к украинскому слову, учит и говорит на украинском".

"Это - настоящий патриотизм. И это тоже борьба. Украинский язык пережил империи. Украинский язык - это оружие, которое не молчит. И оружие, которое невозможно победить. Украина должна защищать своих граждан, свою независимость и свой язык - потому что больше ее некому защитить. Слава украинскому слову! Слава Украине", - подытожил он.