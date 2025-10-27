ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Радиодиктант-2025: когда писать, где слушать и куда присылать текст на проверку

Киев, Понедельник 27 октября 2025 09:18
Радиодиктант-2025: когда писать, где слушать и куда присылать текст на проверку Фото: Радиодиктант ежегодно объединяет всех вокруг украинского языка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится уже сегодня, 27 октября. Начало в 11:00.

РБК-Украина рассказывает, как можно присоединиться, кто в этом году читает текст и как прислать свой вариант на проверку.

Кто будет читать диктант

Всеукраинский радиодиктант национального единства, посвященный Дню украинской письменности и языка, - это ежегодное событие, которое объединяет всех вокруг украинского языка.

Автором текста в этом году стала Евгения Кузнецова - писательница, переводчица, автор романов "Спросите Миечку", "Драбина", "Овцы цели" и нонфикшна "Язык-меч. Как говорила Советская империя". Текст будет называться "Надо жить!".

Читать диктант будет Наталья Сумская - актриса театра и кино, народная артистка Украины.

Где слушать:

  • Украинское Радио и Радио Культура;
  • "Суспільне Культура" (телевидение);
  • YouTube-канал Украинского Радио, Facebook "Суспільного";
  • приложения suspilne.radio и "Дія".

Где писать:

Писать можно дома, на работе, в кафе или книжном магазине и тому подобное.

Ежегодно к радиодиктанту приобщаются магазины, культурные учреждения, образовательные центры и различные компании - поэтому стоит следить за обновлениями в своем городе.

В то же время каждый может организовать собственную площадку, пригласив друзей или коллег. Традиционно к участию присоединяются и военные - даже вблизи линии фронта.

Как и куда отправить на проверку:

  • Бумажным письмом: 01001, Киев, ул. Крещатик, 26 (штемпель не позднее 28 октября);
  • Или онлайн: фото/скан текста (.jpg, .png, .pdf и т.д.) на адрес rd@suspilne.media до 11:00 29 октября.

Напомним, что в прошлом году к Радиодиктанту присоединилось более полумиллиона человек из более чем 30 стран мира. Автором текста была известная писательница Оксана Забужко.

Ранее РБК-Украина рассказывало интересные факты о событии и какие рекорды по Радиодиктанту были установлены.

Также мы сообщали, как львовянка установила национальный рекорд по написанию Радиодиктанта.

