"Зброя, яку неможливо перемогти". Буданов подякував всім, хто говорить українською

Сьогодні, 27 жовтня, начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Кирило Буданов звернувся до громадян із нагоди Дня української писемності та мови.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію очільника ГУР МОУ у Facebook.

З чим звернувся до українців Буданов у цей важливий день

Буданов повідомив, що 27 жовтня ми відзначаємо День української писемності та мови.

"Від написів на стінах Софії Київської до SMS повідомлень, надісланих воїнами з передової - українська мова завжди була з нашим народом. Вона звучить у молитвах і колискових, у поезії й на полі бою. Вона - жива, бо живе в серці кожного, хто називає себе українцем", - наголосив очільник ГУР.

Він зауважив, що Москва "століттями намагалася знищити нашу мову".

"Від Валуєвського циркуляра й Емського указу - до радянських заборон і русифікації. Вони палили книжки, арештовували письменників, убивали вчителів", - нагадав розвідник.

Він додав що тепер, у XXI столітті, "вони продовжують ту саму політику - переслідують людей за українське слово, бомблять дитячі садки, школи й університети".

Буданов зазначив також, що це - не випадковість, а "послідовна війна проти нашої ідентичності".

"Це - геноцид українського народу. Бо українська мова - не просто засіб спілкування. Це - наше коріння, наша пам'ять, наша сила. Вона - доказ того, що ми є і будемо", - пояснив очільник ГУР.

На його думку, "кожне українське слово сьогодні - це акт спротиву" і "маленький крок до перемоги".

Насамкінець Буданов подякував усім, хто "береже українське слово":

батькам, які говорять із дітьми українською;

учителям, які щодня сіють любов до рідної мови;

всім, хто у зрілому віці зробив вибір - "повернувся до українського слова, вчить і говорить українською".

"Це - справжній патріотизм. І це теж боротьба. Українська мова пережила імперії. Українська мова - це зброя, яка не мовчить. І зброя, яку неможливо перемогти. Україна повинна захищати своїх громадян, свою незалежність і свою мову - бо більше її нема кому захистити. Слава українському слову! Слава Україні", - підсумував він.