Ветераны и их родные могут учить украинский язык бесплатно: где найти курсы

Четверг 25 сентября 2025 07:30
Ветераны и их родные могут учить украинский язык бесплатно: где найти курсы Изучать украинский язык некоторые из граждан могут бесплатно (фото иллюстративное: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Ветеранов, а также членов семей защитников и защитниц нашего государства приглашают на бесплатные курсы по изучению украинского языка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Кто и как может учить украинский язык бесплатно

В КГГА рассказали (ссылаясь на проект Министерства по делам ветеранов Украины), о работе Национальной платформы по изучению украинского языка.

Там собраны:

  • онлайн-курсы;
  • офлайн-курсы;
  • мобильные приложения для обучения.

Уточняется, что по соответствующей ссылке - доступны инновационные технологии обучения для детей и взрослых.

Ветераны и их родные могут учить украинский язык бесплатно: где найти курсыНекоторые из ресурсов на платформе (скриншот: speakukraine.net)

Отмечается, что курсы - бесплатные для разных категорий граждан, в частности:

  • для ветеранов войны;
  • для членов их семей;
  • для членов семей погибших (умерших) ветеранов войны;
  • для погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;
  • для граждан, которые не изучали украинский язык.

В завершение украинцам сообщили, что цель таких курсов:

  • не только обеспечение всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного;
  • но и формирование здорового менталитета и культуры народа как нации, укрепление национального сознания, сохранение национальной идентичности.

"Инициатива реализуется в рамках Государственной целевой национально-культурной программы обеспечения всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни до 2030 года", - подытожили в КГГА.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине могут усилить контроль за использованием государственного языка в онлайн-пространстве (что касается и социальных сетей, и медиа, и сфер обслуживания).

Мы объясняли также, какой язык украинцы считают родным и на каких разговаривают дома и на работе.

Между тем уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская считает необходимым отменить "особый статус русского языка" в Украине.

Кроме того, по ее словам, общественная поддержка запрета исполнения песен на русском языке в публичном пространстве требует четкого законодательного урегулирования.

Читайте также, как ветерану найти специалиста по сопровождению и чем он поможет.

