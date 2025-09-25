Ветераны и их родные могут учить украинский язык бесплатно: где найти курсы

Ветеранов, а также членов семей защитников и защитниц нашего государства приглашают на бесплатные курсы по изучению украинского языка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Инициатива реализуется в рамках Государственной целевой национально-культурной программы обеспечения всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни до 2030 года", - подытожили в КГГА.

В завершение украинцам сообщили, что цель таких курсов:

Отмечается, что курсы - бесплатные для разных категорий граждан , в частности:

Некоторые из ресурсов на платформе (скриншот: speakukraine.net)

Уточняется, что по соответствующей ссылке - доступны инновационные технологии обучения для детей и взрослых.

В КГГА рассказали (ссылаясь на проект Министерства по делам ветеранов Украины), о работе Национальной платформы по изучению украинского языка.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине могут усилить контроль за использованием государственного языка в онлайн-пространстве (что касается и социальных сетей, и медиа, и сфер обслуживания).

Мы объясняли также, какой язык украинцы считают родным и на каких разговаривают дома и на работе.

Между тем уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская считает необходимым отменить "особый статус русского языка" в Украине.

Кроме того, по ее словам, общественная поддержка запрета исполнения песен на русском языке в публичном пространстве требует четкого законодательного урегулирования.

