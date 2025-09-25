Ветераны и их родные могут учить украинский язык бесплатно: где найти курсы
Ветеранов, а также членов семей защитников и защитниц нашего государства приглашают на бесплатные курсы по изучению украинского языка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Кто и как может учить украинский язык бесплатно
В КГГА рассказали (ссылаясь на проект Министерства по делам ветеранов Украины), о работе Национальной платформы по изучению украинского языка.
Там собраны:
- онлайн-курсы;
- офлайн-курсы;
- мобильные приложения для обучения.
Уточняется, что по соответствующей ссылке - доступны инновационные технологии обучения для детей и взрослых.
Некоторые из ресурсов на платформе (скриншот: speakukraine.net)
Отмечается, что курсы - бесплатные для разных категорий граждан, в частности:
- для ветеранов войны;
- для членов их семей;
- для членов семей погибших (умерших) ветеранов войны;
- для погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;
- для граждан, которые не изучали украинский язык.
В завершение украинцам сообщили, что цель таких курсов:
- не только обеспечение всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного;
- но и формирование здорового менталитета и культуры народа как нации, укрепление национального сознания, сохранение национальной идентичности.
"Инициатива реализуется в рамках Государственной целевой национально-культурной программы обеспечения всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни до 2030 года", - подытожили в КГГА.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине могут усилить контроль за использованием государственного языка в онлайн-пространстве (что касается и социальных сетей, и медиа, и сфер обслуживания).
Мы объясняли также, какой язык украинцы считают родным и на каких разговаривают дома и на работе.
Между тем уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская считает необходимым отменить "особый статус русского языка" в Украине.
Кроме того, по ее словам, общественная поддержка запрета исполнения песен на русском языке в публичном пространстве требует четкого законодательного урегулирования.
