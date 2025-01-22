Какой язык украинцы считают родным и на каких говорят дома и работе: данные опроса

В 2024 году украинский язык родным назвали 78% опрошенных. В 2017 году таких было 68%, в 2015 году ˗ 60%, в 2006 году ˗ 52%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова, который был презентован в День Соборности 22 января.

Ответили, что и украинский, и русский в одинаковой степени являются для них родными, 13% опрошенных (в 2006 году такой ответ дали 16% респондентов, в 2015 году - 22%). Доля тех, кто назвал родным русский язык, составляет 6%, в 2006 году таких было 31%, в 2015 году ˗ 15%.

Разговаривают дома только или преимущественно на украинском 70,5% опрошенных, в 2015 году таких было 50%, в 2006 году - 46%. Разговаривают дома только или преимущественно на русском 11% опрошенных, в 2015 году таких было 24%, в 2006 году - 38%. Разговаривают примерно в одинаковой степени на украинском и русском 18% (в 2015 году - 25%, в 2006 году - 15%).

Общаются за пределами дома (например, на работе, учебе) только или преимущественно на украинском 72% опрошенных, в 2023 году таких было 65%, в 2015 году ˗ 46%. Только или преимущественно на русском ˗ 8% опрошенных, в 2023 году ˗ также 8%, в 2015 году таких было 24% Разговаривают вне дома в равной степени на украинском и русском 20% (в 2023 году ˗ 26%, в 2015 году ˗ 29%).

Опрос проводился Центром Разумкова с 6 по 12 июня 2024 года среди 2026 респондентов. Опрос методом face-to-face только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.