Сбитие российского Су-34 и автоматическая постановка на учет: новости за 25 сентября
Украинские защитники уничтожили российский бомбардировщик Су-34. Тем временем мужчин в Украине автоматически поставят на учет в ТЦК.
Более детально о том, что произошло в четверг, 25 сентября, - в материале РБК-Украина.
ВСУ сбили российский Су-34, который сбрасывал авиабомбы на Запорожье
Украинские военные уничтожили российский самолет Су-34 на Запорожском направлении.
Как сообщили военные, самолет осуществлял террористические атаки по городу Запорожье с применением управляемых авиабомб.
Без визитов в ТЦК. Украинцев в возрасте 25-60 лет автоматически поставят на учет
Кабинет министров Украины принял решение об автоматической постановке военнообязанных на воинский учет. Его инициировало Министерство обороны.
Лиц в возрасте от 25 до 60 лет, которые не состоят на воинском учете без законных оснований, поставят на него автоматически.
Я готов уйти с должности президента после окончания войны, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен руководить страной в мирное время.
"Моя цель - закончить войну, а не продолжать баллотироваться на должность", - сказал он.
Саркози приговорили к пяти годам лишения свободы
Парижский суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в сговоре из-за финансирования его избирательной кампании Ливией. Его приговорили к пяти годам.
По другим эпизодам этого же дела - хищение государственных средств, пассивная коррупция и нарушение правил финансирования кампании - Саркози оправдали.
Рютте: Украине обеспечат непрерывный поток американского оружия за счет НАТО
Украина будет непрерывно получать американское оружие, которое профинансируют страны НАТО в рамках инициативы PURL, заявил генсек НАТО Марк Рютте.
Он напомнил, что на пакеты американское оружия для Украины страны НАТО выделили уже 2 млрд долларов. Другие пакеты помощи находятся на рассмотрении.