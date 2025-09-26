Сбитие российского Су-34 и автоматическая постановка на учет: новости за 25 сентября

Украинские защитники уничтожили российский бомбардировщик Су-34. Тем временем мужчин в Украине автоматически поставят на учет в ТЦК.

Более детально о том, что произошло в четверг, 25 сентября, - в материале РБК-Украина .

ВСУ сбили российский Су-34, который сбрасывал авиабомбы на Запорожье

Украинские военные уничтожили российский самолет Су-34 на Запорожском направлении.

Как сообщили военные, самолет осуществлял террористические атаки по городу Запорожье с применением управляемых авиабомб.

Без визитов в ТЦК. Украинцев в возрасте 25-60 лет автоматически поставят на учет

Кабинет министров Украины принял решение об автоматической постановке военнообязанных на воинский учет. Его инициировало Министерство обороны.

Лиц в возрасте от 25 до 60 лет, которые не состоят на воинском учете без законных оснований, поставят на него автоматически.

Я готов уйти с должности президента после окончания войны, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен руководить страной в мирное время.

"Моя цель - закончить войну, а не продолжать баллотироваться на должность", - сказал он.

Саркози приговорили к пяти годам лишения свободы

Парижский суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в сговоре из-за финансирования его избирательной кампании Ливией. Его приговорили к пяти годам.

По другим эпизодам этого же дела - хищение государственных средств, пассивная коррупция и нарушение правил финансирования кампании - Саркози оправдали.

Рютте: Украине обеспечат непрерывный поток американского оружия за счет НАТО

Украина будет непрерывно получать американское оружие, которое профинансируют страны НАТО в рамках инициативы PURL, заявил генсек НАТО Марк Рютте.

Он напомнил, что на пакеты американское оружия для Украины страны НАТО выделили уже 2 млрд долларов. Другие пакеты помощи находятся на рассмотрении.