Рютте: Украине обеспечат непрерывный поток американского оружия за счет НАТО
Украина будет непрерывно получать американское оружие, которое профинансируют страны НАТО в рамках инициативы PURL.
Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Fox News заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Рютте напомнил, что на пакеты американское оружия для Украины страны НАТО выделили уже 2 млрд долларов. Другие пакеты помощи находятся на рассмотрении.
"Вы увидите непрерывный поток американского оружия в Украину, оплаченный союзниками. И я думаю, что вместе с санкциями, вместе с целевым показателем в 5%, которые мы в целом будем тратить как НАТО на нашу коллективную оборону, этот большой внешнеполитический успех президента Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.) на саммите НАТО в Гааге в июне в совокупности создает давление на РФ, чтобы она отнеслась к этому всерьез и прекратила свои действия", - отметил генсек.
Рютте также обратил внимание, что Россия сейчас теряет за один месяц столько людей, сколько Советский Союз потерял за 10 лет в Афганистане.
"Можете себе представить? 10 лет в Афганистане - это столько же, сколько теперь за один месяц в Украине. Это становится безумием", - добавил он.
PURL
Механизм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это инициатива, в рамках которой Украина получает американское оружие. Его поставки оплачивают не США, а их союзники по НАТО.
В частности, таким образом Украина сможет получить критически важные ракеты для систем ПВО Patriot, которые производят только в США.
18 сентября представитель НАТО сообщил в комментарии РБК-Украина, что Украина уже получила первое американское оружие в рамках PURL.
Собеседник издания уточнял, что еще больше пакетов военной помощи - в пути.