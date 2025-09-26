Збиття російського Су-34 і автоматичне взяття на облік: новини за 25 вересня

Українські захисники знищили російський бомбардувальник Су-34. Тим часом чоловіків в Україні автоматично поставлять на облік у ТЦК.

Більш детально про те, що сталося в четвер, 25 вересня, - в матеріалі РБК-Україна .

ЗСУ збили російський Су-34, який скидав авіабомби на Запоріжжя

Українські військові знищили російський літак Су-34 на Запорізькому напрямку.

Як повідомили військові, літак здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя із застосуванням керованих авіабомб.

Без візитів до ТЦК. Українців віком 25-60 років автоматично поставлять на облік

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про автоматичну постановку військовозобов'язаних на військовий облік. Його ініціювало Міністерство оборони.

Осіб віком від 25 до 60 років, які не перебувають на військовому обліку без законних підстав, поставлять на нього автоматично.

Я готовий піти з посади президента після закінчення війни, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не має наміру керувати країною в мирний час.

"Моя мета - закінчити війну, а не продовжувати балотуватися на посаду", - сказав він.

Саркозі засудили до п'яти років позбавлення волі

Паризький суд визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі винним у змові через фінансування його виборчої кампанії Лівією. Його засудили до п'яти років.

За іншими епізодами цієї ж справи - розкрадання державних коштів, пасивна корупція та порушення правил фінансування кампанії - Саркозі виправдали.

Рютте: Україні забезпечать безперервний потік американської зброї за рахунок НАТО

Україна безперервно отримуватиме американську зброю, яку профінансують країни НАТО в рамках ініціативи PURL, заявив генсек НАТО Марк Рютте.

Він нагадав, що на пакети американської зброї для України країни НАТО виділили вже 2 млрд доларів. Інші пакети допомоги перебувають на розгляді.