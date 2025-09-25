ua en ru
Чт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Саркози приговорили к пяти годам лишения свободы

Четверг 25 сентября 2025 14:38
UA EN RU
Саркози приговорили к пяти годам лишения свободы Фото: Николя Саркози (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Парижский суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в сговоре из-за финансирования его избирательной кампании Ливией. Его приговорили к пяти годам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

По другим эпизодам этого же дела - хищение государственных средств, пассивная коррупция и нарушение правил финансирования кампании - Саркози оправдали. Приговор ему объявят позже. Прокуратура ранее требовала для политика семь лет заключения.

Сам 70-летний Саркози все обвинения отвергает. Он возглавлял Францию с 2007 по 2012 год и в 2011-м активно поддержал военную интервенцию в Ливии, которая завершилась свержением и убийством Каддафи.

Это не первый приговор для экс-президента. В марте 2021 года его приговорили за коррупцию и торговлю влиянием к трем годам лишения свободы, один из которых - реальный. Тогда наказание заменили электронным браслетом и частичным домашним арестом.

Осенью того же года Саркози снова осудили - за незаконное финансирование кампании 2012 года, назначив шесть месяцев лишения свободы с возможностью замены на браслет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николя Саркози
Новости
Я готов уйти с должности президента после окончания войны, - Зеленский
Я готов уйти с должности президента после окончания войны, - Зеленский
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"