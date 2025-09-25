Саркози приговорили к пяти годам лишения свободы

Парижский суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в сговоре из-за финансирования его избирательной кампании Ливией. Его приговорили к пяти годам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

По другим эпизодам этого же дела - хищение государственных средств, пассивная коррупция и нарушение правил финансирования кампании - Саркози оправдали. Приговор ему объявят позже. Прокуратура ранее требовала для политика семь лет заключения.

Сам 70-летний Саркози все обвинения отвергает. Он возглавлял Францию с 2007 по 2012 год и в 2011-м активно поддержал военную интервенцию в Ливии, которая завершилась свержением и убийством Каддафи.

Это не первый приговор для экс-президента. В марте 2021 года его приговорили за коррупцию и торговлю влиянием к трем годам лишения свободы, один из которых - реальный. Тогда наказание заменили электронным браслетом и частичным домашним арестом.

Осенью того же года Саркози снова осудили - за незаконное финансирование кампании 2012 года, назначив шесть месяцев лишения свободы с возможностью замены на браслет.