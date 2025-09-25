ua en ru
Я готов уйти с должности президента после окончания войны, - Зеленский

Четверг 25 сентября 2025 12:31
Я готов уйти с должности президента после окончания войны, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен руководить страной в мирное время.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в интервью изданию Axios.

"Моя цель - закончить войну, а не продолжать баллотироваться на должность", - сказал он.

Зеленский также пообещал обратиться к парламенту Украины с просьбой организовать выборы, если будет достигнуто перемирие. Одеак он считает, что сейчас ситуация с безопасностью и конституция Украины представляют определенные вызовы.

Несмотря на это, по его мнению, выборы возможны.

По словам президента, он понимает, что люди могут хотеть "лидера с ... новым мандатом", который примет важные решения, необходимые для достижения долгосрочного мира.

"Во время перемирия, я думаю, безопасность может дать возможность провести выборы. Это возможно", - сказал Зеленский.

Выборы в Украине

В условиях военного положения в Украине теоретически возможно проведение внеочередных выборов президента и народных депутатов, однако организация голосования во время войны создает значительные риски для политической стабильности. Главная проблема заключается в отсутствии гарантий безопасности избирателей, ведь обстрелы продолжаются по всей стране.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова к выборам, но они могут состояться только при условии полного прекращения огня на суше, в воздухе и на море. Спикер парламента Руслан Стефанчук в интервью РБК-Украина подчеркивал, что подготовка к выборам будет продолжаться после завершения военного положения, и эти выборы станут уникальными.

В то же время Politico сообщало, что во время встречи с фракцией "Слуга народа" Зеленский якобы заявил о готовности участвовать в любых выборах после войны, хотя, по данным источников, настоящая тема разговора была другой.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

