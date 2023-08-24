RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Увеличивается еженедельно". Ермак назвал количество стран в воздушной коалиции

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В воздушной коалиции по предоставлению Украине истребителей уже 14 стран. При этом их количество почти каждую неделю увеличивается.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

"В воздушной коалиции сегодня 14 стран, и их количество увеличивается практически каждую неделю. Я думаю, что мы будем говорить со всеми партнерами для того, чтобы найти оптимальную форму относительно воздушного флота Украины, который будет иметь несколько видов самолетов", - заявил он. 

По словам Ермака, сейчас речь идет о формировании нового воздушного флота Украины, и есть несколько видов самолетов, которые к нему можно присоединить, кроме F-16.

"Я не военный, этим занимаются профессионалы, но, насколько мне известно, есть несколько видов самолетов, которые можно совместить. Поэтому, безусловно, этот процесс сейчас происходит", - отметил руководитель Офиса президента. 

Он добавил, что президент Владимир Зеленский и его команда совершили очень удачные визиты в Данию, Швецию, Нидерланды, Грецию, по результатам которых стало известно конкретное количество истребителей F-16, которые предоставляют Украине Дания и Нидерланды, и это мотивирует воинов на фронте.

F-16 для Украины

Недавно США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина получит самолеты после завершения обучения пилотов.

Нидерланды пообещали предоставить Украине 42 истребителя, а Дания - еще 19. При этом первую группу истребителей F-16 от Дании Украина получит еще до Нового года.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что Украине необходимо около 128 самолетов для получения преимущества в небе и замены старого авиапарка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей ЕрмакВойна России против Украины