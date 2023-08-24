"Увеличивается еженедельно". Ермак назвал количество стран в воздушной коалиции

"В воздушной коалиции сегодня 14 стран, и их количество увеличивается практически каждую неделю. Я думаю, что мы будем говорить со всеми партнерами для того, чтобы найти оптимальную форму относительно воздушного флота Украины, который будет иметь несколько видов самолетов", - заявил он.

По словам Ермака, сейчас речь идет о формировании нового воздушного флота Украины, и есть несколько видов самолетов, которые к нему можно присоединить, кроме F-16.

"Я не военный, этим занимаются профессионалы, но, насколько мне известно, есть несколько видов самолетов, которые можно совместить. Поэтому, безусловно, этот процесс сейчас происходит", - отметил руководитель Офиса президента.

Он добавил, что президент Владимир Зеленский и его команда совершили очень удачные визиты в Данию, Швецию, Нидерланды, Грецию, по результатам которых стало известно конкретное количество истребителей F-16, которые предоставляют Украине Дания и Нидерланды, и это мотивирует воинов на фронте.

F-16 для Украины

Недавно США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина получит самолеты после завершения обучения пилотов.

Нидерланды пообещали предоставить Украине 42 истребителя, а Дания - еще 19. При этом первую группу истребителей F-16 от Дании Украина получит еще до Нового года.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что Украине необходимо около 128 самолетов для получения преимущества в небе и замены старого авиапарка.

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