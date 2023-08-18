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F-16 отправят в Украину после завершения обучения пилотов, - Белый дом

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Вашингтон, Пятница 18 августа 2023 16:13
F-16 отправят в Украину после завершения обучения пилотов, - Белый дом Фото: Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украине предоставят американские истребители F-16 после того, как завершится обучение пилотов нашей страны.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"После обучения украинских пилотов на самолетах F-16 будет осуществлена передача истребителей в эту страну", - приводит издание слова Салливана.

Передача Украине F-16

Напомним, украинские официальные лица и военные уже довольно длительное время просят у западных союзников начать поставки современных истребителей. Они необходимы Украине для того, чтобы защититься от постоянных российских обстрелов, а также, чтобы составить конкуренцию авиации РФ.

Несколько месяцев назад часть стран Запада решила поддержать обучение наших пилотов на F-16 после того, как соответствующую инициативу поддержал президент США Джо Байден.

Позже была создана авиационная коалиция, в рамках которой тренировки на истребителях должны начаться в Румынии и Дании. Согласно прогнозам, они продлятся от 6 до 8 месяцев.

Напомним, вчера, 17 августа, США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов.


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F-16 отправят в Украину после завершения обучения пилотов, - Белый дом
F-16 отправят в Украину после завершения обучения пилотов, - Белый дом
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