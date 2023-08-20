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Украина получит от Нидерландов 42 самолета F-16, - Зеленский

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Амстердам, Воскресенье 20 августа 2023 15:32
Украина получит от Нидерландов 42 самолета F-16, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина получит от Нидерландов 42 американских истребителя F-16. Обучение украинских пилотов начнется как можно скорее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в Telegram.

Соответствующее заявление глава государства сделал во время визита в Нидерланды и после встречи с премьером Марком Рютте.

"Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которое будет предоставлено Украине - после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало", - написал президент.

Марк Рютте на пресс-конференции подтвердил, что обучение будет проходить в Нидерландах, Дании и Румынии. По его словам, сейчас проходит языковое учение украинских пилотов.

"Касательно терминов - сейчас происходит обучение языковое и в будущем, когда начнется военное обучение, оно перейдет в Румынию. Это будет делаться очень быстро, как можно скорее для того, чтобы передать самолеты в Украину. Тем временем мы должны работать над инфраструктурой, чтобы эти самолеты могли взлететь и сесть безопасно в Украине", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что обучение украинских пилотов начнется как можно скорее.

Зеленский в Нидерландах

Сегодня, 20 августа, президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Нидерланды. Лидер страны сразу отметил, что главным вопросом его поездки в страну будут истребители F-16.

Президент Украины и премьер Нидерландов уже провели встречу и побывали на военной базе, где размещаются самолеты F-16. После встречи Марк Рютте заявил, что Нидерланды и Дания обязуются передать самолеты F-16 Украине, когда будут выполнены условия для такой передачи.

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Украина получит от Нидерландов 42 самолета F-16, - Зеленский
Украина получит от Нидерландов 42 самолета F-16, - Зеленский
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