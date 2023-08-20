Украина к Новому году получит первую группу истребителей F-16, - премьер Дании

Украина до Нового года получит первую группу истребителей F-16, когда украинские военные завершат учения.

Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с президентом Владимиром Зеленским.

"Относительно того, когда мы планируем предоставить самолеты. Надеюсь, ближе к Новому году первая группа самолетов покинет землю Дании и направится в Украину. Около шести из них", - заявила она.

При этом премьер добавила, что в следующем году еще 8 самолетов направятся из Дании в Украину, а еще через год - еще 5.

F-16 для Украины

Истребители F-16 необходимы Украине не только для защиты от регулярных российских террористических обстрелов, но и для того, чтобы украинские военные смогли составить конкуренцию российской авиации.

Недавно США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что Украина получит самолеты после завершения обучения пилотов.

Так, сегодня Нидерланды объявили, что предоставят Украине 42 американских истребителя.

К тому же, Дания пообещала передать Украине 19 истребителей.

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