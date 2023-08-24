"Збільшується щотижня". Єрмак назвав кількість країн у повітряній коаліції

"У повітряній коаліції сьогодні 14 країн, і їхня кількість збільшується практично щотижня. Я думаю, що ми будемо говорити зі всіма партнерами для того, щоб знайти оптимальну форму щодо повітряного флоту України, який матиме кілька видів літаків", - заявив він.

За словами Єрмака, зараз йдеться про формування нового повітряного флоту України, і є кілька видів літаків, які до нього можна доєднати, крім F-16.

"Я не військовий, цим займаються професіонали, але, наскільки мені відомо, є декілька видів літаків, які можна поєднати. Тому, безумовно, цей процес наразі відбувається", - зазначив керівник Офісу президента.

Він додав, що президент Володимир Зеленський і його команда здійснили дуже вдалі візити до Данії, Швеції, Нідерландів, Греції, за результатом яких стала відома конкретна кількість винищувачів F-16, які надають Україні Данія та Нідерланди, і це мотивує воїнів на фронті.

F-16 для України

Нещодавно США схвалили передачу Україні винищувачів F-16 з Данії та Нідерландів. Радник президента Сполучених Штатів з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Україна отримає літаки після завершення навчання пілотів.

Нідерланди пообіцяли надати Україні 42 винищувачі, а Данія - ще 19. При цьому першу групу винищувачів F-16 від Данії Україні отримає ще до Нового року.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що Україні необхідно близько 128 літаків для отримання переваги в небі та заміни старого авіапарку.

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