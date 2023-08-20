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Дания передаст Украине 19 самолетов F-16, - премьер

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Воскресенье 20 августа 2023 19:00
Дания передаст Украине 19 самолетов F-16, - премьер Фото: премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Дании передаст Украине 19 американских истребителей F-16.

Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с президентом Владимиром Зеленским.

"Вы и ваши земляки продемонстрировали нам, что такое настоящая храбрость. За это мы вам обязаны всей поддержкой. С начала войны Дания была на вашей стороне, потому что ваша свобода - это наша свобода. Именно поэтому мы сегодня объявляем, что предоставим 19 F-16 в Украину", - заявила она.

Премьер подчеркнула, что Дания вместе с Нидерландами сможет предоставить истребители.

"Надеюсь, что другие страны будут следовать за нами. Мы верим, что датские истребители помогут вам защитить украинское небо, украинский народ, и вернуть земли, которые по праву вам принадлежат", - добавила она.

F-16

Истребители F-16 необходимы Украине не только для защиты от регулярных российских террористических обстрелов, но и для того, чтобы наши воины смогли составить конкуренцию российской авиации.

Недавно Соединенные Штаты одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Украина получит самолеты после завершения обучения пилотов.

Кроме того, Нидерланды объявили, что предоставят Украине 42 американских истребителя.

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