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США одобрили передачу F-16 Украине от Дании и Нидерландов, - Reuters

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Пятница 18 августа 2023 00:16
США одобрили передачу F-16 Украине от Дании и Нидерландов, - Reuters Фото: США одобрили передачу F-16 Украине от Дании и Нидерландов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов, как только будет завершена подготовка пилотов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Вашингтон дал Дании и Нидерландам официальные заверения в том, что Соединенные Штаты ускорят одобрение всех необходимых формальностей для передачи F-16 Украине, как только завершится обучение украинских пилотов.

Сообщается, что Дания и Нидерланды недавно запросили эти гарантии. По словам неназванного американского чиновника, госсекретарь Энтони Блинкен направил письма своим коллегам из Дании и Нидерландов, заверив их в том, что запросы будут одобрены.

"Я пишу, чтобы выразить полную поддержку Соединенных Штатов как в передаче Украине истребителей F-16, так и в обучении украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16", - говорится в письме Блинкена двум официальным лицам.

"Очень важно, чтобы Украина могла защитить себя от российской агрессии и нарушения ее суверенитета. Передача самолетов позволит Украине в полной мере воспользоваться своими новыми возможностями, как только первая группа пилотов завершит обучение", - отметил Блинкен.

Обучение украинских пилотов на F-16

Ряд стран-союзников приняли решение о подготовке украинских пилотов на истребителях F-16. Это произошло после того, как соответствующую инициативу одобрил президент США Джо Байден.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что обучение военных Вооруженных сил Украины на американских истребителях F-16 начнется уже в августе.

Напомним, ранее Politico сообщило, что уже определена первая группа украинских пилотов, которые примут участие в обучении на американских истребителях F-16.

По информации издания, 8 украинских пилотов, свободно владеющих английским языком, уже готовы начать обучение на истребителях F-16.

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Соединенные Штаты Америки F-16 Дания
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