Завтра в Украине резко потеплеет: где температура может подняться до +20 (карта)

Четверг 20 ноября 2025 15:20
Завтра в Украине резко потеплеет: где температура может подняться до +20 (карта) Завтра в большинстве областей Украины ожидается потепление (фото: Любовь Калашникова, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Погода в большинстве областей Украины завтра - в пятницу, 21 ноября - ожидается теплее, чем сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Где в Украине завтра будет теплее всего

Эксперт поделилась что каждый раз (или чаще всего) выбирает, "какое атмосферное явление или какую синоптическую деталь поставить первой, какая - важнее или интереснее".

"Учитывая, что у нас сейчас холодно, вопрос потепления нужно ставить наперед", - отметила Диденко.

Поэтому рассказывая о прогнозе погоды на завтра, она сообщила, что "ожидается потепление".

В то же время она уточнила, что будет оно "не повсеместно".

"Хотела бы проинформировать, что в прогнозе преобладает информация о большинстве территории и обижаться не стоит, если иногда ваша локация сюда не вошла. Но я держу руку на пульсе", - сообщила синоптик.

Итак, согласно ее информации, 21 ноября температура воздуха в большинстве областей:

  • повысится;
  • составит в течение дня +9+14 градусов по Цельсию.

Теплее - до 12-18 градусов выше нуля - будет завтра:

  • на юге;
  • местами - в центре Украины.

Между тем в Крыму и в Херсонской области столбики термометров могут подняться даже до +20 градусов по Цельсию.

Диденко рассказала, что в западных областях удержится при этом холодная погода. Там в пятницу ожидается от 2 до 7 градусов тепла.

Кроме того, метеоролог поделилась прогностической картой (которая показывает градацию температуры в разных регионах Украины).

Завтра в Украине резко потеплеет: где температура может подняться до +20 (карта)Градация температуры воздуха 21 ноября (карта: facebook.com/tala.didenko)

В каких областях вероятны осадки

Синоптик сообщила, что дожди завтра пройдут:

  • на севере Украины;
  • в ее центральной части.

Тем временем в западных областях вероятны дождь и даже мокрый снег.

Без осадков погода ожидается:

  • на юге;
  • на востоке.

В завершение Диденко рассказала, что в Киеве в течение 21 ноября будет преобладать облачная влажная погода с дождем.

"Но в столице потеплеет завтра до +9 градусов", - добавила она.

Завтра в Украине резко потеплеет: где температура может подняться до +20 (карта)Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы сообщали, что ноябрь побил пять температурных рекордов за один день.

Тем временем в Украинском гидрометеорологическом центре подвели итоги погодных условий в течение первой декады ноября 2025 года в разных регионах и рассказали, как они повлияли на рост и развитие озимых культур.

Кроме того, в УкрГМЦ объяснили, как специалисты фиксируют продолжительность солнечного сияния - "записывают" солнце.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

Гидрометцентр Погода в Украине Погода в Киеве Наталка Диденко Погода на день Метеоролог Осень
